Бывший муж Анны Седоковой покончил с собой
Москвичи обнаружили тело третьего мужа певица Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тимма. Он оставил предсмертное послание, сообщил Telegram-канал «112».
Тело 32-летнего спортсмена нашли в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Он оставил на заставке своего мобильного номер бывшей жены и просьбу позвонить ей. По предварительной версии, Тимма наложил на себя руки.
Перед смертью баскетболист в соцсетях поздравил Седокову с днем рождения. Они заключили брак в 2020 году, когда Тимма играл за «Химки», но потом жили на две страны - спортсмен перешел в американский клуб. В октябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» подала заявление на развод.
Седоковой 41 год, брак с Тиммой стал для нее третьим. До этого она состояла в отношениях с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. Певица растит двух дочерей и сына.