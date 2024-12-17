Бывший муж Анны Седоковой покончил с собой

Тело 32-летнего спортсмена нашли в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Он оставил на заставке своего мобильного номер бывшей жены и просьбу позвонить ей. По предварительной версии, Тимма наложил на себя руки.

Перед смертью баскетболист в соцсетях поздравил Седокову с днем рождения. Они заключили брак в 2020 году, когда Тимма играл за «Химки», но потом жили на две страны - спортсмен перешел в американский клуб. В октябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» подала заявление на развод.

Седоковой 41 год, брак с Тиммой стал для нее третьим. До этого она состояла в отношениях с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. Певица растит двух дочерей и сына.