17 декабря 2024, 03:58

Бывший муж Анны Седоковой покончил с собой

РИА «Новости»
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Москвичи обнаружили тело третьего мужа певица Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тимма. Он оставил предсмертное послание, сообщил Telegram-канал «112».

Тело 32-летнего спортсмена нашли в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Он оставил на заставке своего мобильного номер бывшей жены и просьбу позвонить ей. По предварительной версии, Тимма наложил на себя руки.

Перед смертью баскетболист в соцсетях поздравил Седокову с днем рождения. Они заключили брак в 2020 году, когда Тимма играл за «Химки», но потом жили на две страны - спортсмен перешел в американский клуб. В октябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» подала заявление на развод.

Седоковой 41 год, брак с Тиммой стал для нее третьим. До этого она состояла в отношениях с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. Певица растит двух дочерей и сына.

Громкие разводы Анна Седокова
17 декабря 2024, 03:36
Шестилетняя дочь Заворотнюк поставила отцу ультиматум
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, о чем попросила отца, фигуриста Петра Чернышова, его шестилетняя дочь. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Вдовец актрисы растит дочь один. В октябре ей исполнилось шесть лет.

Навка, которая была близкой подругой Заворотнюк, а также помогала в ее лечении, оказывая семье финансовую поддержку, сейчас опекает малолетнюю дочь актрисы. Сам Чернышов после смерти супруги с головой ушел в работу.

Навка отметила, что девочка давно просит отца разрешить ей тренироваться на катке, но тот противится, всячески отодвигая спортивную карьеру дочери.

«Ей, правда, уже шесть лет - это поздновато. Но она ему уже ультиматум поставила, мне пожаловалась», - рассказала спортсменка.

Навка добавила, что уже сказала девочке, что та может приехать и сказать, что для нее уже оставлены коньки. При этом выразила надежду, что Чернышов их действительно приобрел для дочери.

Ранее старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила о своей беременности.

Спортсмены Фигурное катание Дети Анастасия Заворотнюк Россия Умерла Анастасия Заворотнюк
16 декабря 2024, 21:47
«Укусила выдра». Киркоров потерял сознание на съемочной площадке
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров снялся в фильме «Братья», где вместе с ним главную роль сыграл юморист Денис Дорохов. Своими впечатлениями исполнитель поделился с журналистами перед премьерой кинокартины, сообщил Super.ru.

«Меня укусила выдра. Не было ни антибиотиков, ни докторов. Был только подорожник, который мне приложили. Потом из-за жары я потерял сознание на съемочной площадке», - рассказал артист.

По словам Киркорова, его напарник внес свой вклад в спасение. Дорохов делал артисту искусственное дыхание. Певец отметил, что все произошедшее с ним попало в фильм.

Ранее Филипп Киркоров не дождался извинений после скандала вокруг «голой вечеринки», которую организовала Анастасия Ивлеева , и жестко раскритиковал ее. Артист назвал блогершу «мерзкой крысой».

Филипп Киркоров Фильмы Премьеры Артисты
16 декабря 2024, 17:49
Санкции ЕС лишат Ларису Долину доступа к квартире в Латвии
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Народная артистка России Лариса Долина потеряет квартиру в Юрмале после попадания в санкционный список Евросоюза. Такую версию выдвинули авторы Telegram-канала Shot.

По предварительной оценке, недвижимость российской артистки в Латвии составляет 95 миллионов рублей. Долина владеет квартирой с 2011 года.

Лариса Долина попала в список из 84 человек и организаций , включенных в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Ограничения предусматривают запрет въезда в страны, входящие в блок, а также полную заморозку активов, находящихся на их территории.

Отдельный санкционный список европейские чиновники создали для физических и юридических лиц, обвиняемых в подрыве и дестабилизации фундаментальных ценностей Евросоюза в интересах России. В него включили журналиста, телеведущую и продюсера Тину Канделаки , политолога Тимофея Бордачева, российское агентство «Африканская инициатива» и ее главного редактора Артема Куреева и других.

Латвия Санкции Евросоюз Квартиры Лариса Долина
15 декабря 2024, 18:34
«Ест, но не разговаривает». У Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела
РИА «Новости»
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У олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела, сообщил ТАСС ее брат Федор Сметанин. По его словам, состояние спортсменки стабильно тяжелое.

«Она находится в сознании - открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону - рука не работает», - рассказал он.

Врачи делают все возможное, но лечение может занять продолжительное время.

У спортсменки случился обширный инсульт. Сейчас она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сметаниной 72 года. Она завоевала пять серебряных и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх. На чемпионатах мира Сметанина также добилась впечатляющих результатов, выиграв четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Сметанина - одна из самых успешных лыжниц в истории.

Ранее в больнице оказался актер Борис Щербаков. Сейчас он идет на поправку, его состояние не ухудшалось.

Инсульт Спортсмены

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