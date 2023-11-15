Павла Деревянко обвинила в мошенничестве еще одна пострадавшая

На актера Павла Деревянко подала в суд еще одна пострадавшая. Женщина утверждает, что артист должен ей 250 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей). Адвокат актера Евгений Розенблат заявил RT, что Деревянко эти деньги от истца не получал.

Розенблат отметил, что женщина не предоставила суду расписку или другие доказательства того, что Деревянко брал у нее деньги. Басманный суд Москвы рассмотрел иск и удовлетворил требования адвоката по сбору доказательств. Суду предстоит изучить налоговые декларации и счета истца.

Ранее стало известно, что Деревянко грозит до пяти лет тюрьмы по статье о мошенничестве. В суд обратился московский бизнесмен, который вложил более миллиона рублей в криптобизнес актера и не получил обещанной выгоды.

Агент артиста Елена Галанова отказалась комментировать информацию о заявлениях на Деревянко. Сам Деревянко в августе 2023 года признался, что задолжал крупную сумму из-за неудачного вложения в криптобизнес.

На актера Павла Деревянко подала в суд еще одна пострадавшая. Женщина утверждает, что артист должен ей 250 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей). Адвокат актера Евгений Розенблат заявил RT , что Деревянко эти деньги от истца не получал.