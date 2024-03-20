Бывшая жена Родригеза пожаловалась на измены артиста в браке

«Многие из вас знают, что „ради моего же счастья“ мне предложили покататься на новых для меня „качелях“ и проверить мою психику на прочность. Но мы не будем грустить, потому что он изменял/изменил, ой, просто так решил, ой нет, он просто творческая личность», - написала бизнесвумен.

Девочкина добавила, что, вероятно, многие из тех, кого она близко знает, осуждают ее откровения.

По ее словам, справиться с переживаниями после расставания с супругом помогли психотерапия, разговоры с собой на видеокамеру, активный спорт, качественный сон и путешествия.

Тимур Родригез публично сообщил о разводе с Анной Девочкиной осенью 2023 года. Пара прожила в браке 16 лет. Шоумен подчеркнул, что расставание не помешает им оставаться любящими родителями для своих детей.

Ранее стало известно о предстоящем разводе блогеров Артема и Валерии Чекалиных. О причинах расставания они распространяться не пожелали.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.