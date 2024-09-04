04 сентября 2024, 10:57

Бывшая жена рэпера Гуфа показала нового возлюбленного

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова (Гуфа) блогерша Айза опубликовала в социальных сетях фото с новым возлюбленным. На снимок обратило внимание издание «Страсти».

При этом Айза не раскрыла его личность. Журналисты предположили, что новым бойфрендом экс-жены Гуфа может быть некий Степан Кузьменко. Блогерша назвала возлюбленного очень романтичным и заботливым, рассказав, что каждое утро он приносит ей цветы и завтраки в постель.

В апреле концерт бывшего мужа Айзы в Екатеринбурге завершился сотрясением мозга для его поклонницы, на которую прыгнул другой фанат.

В мае стало известно, что Айза пошла на мировую с бывшим мужем и решила без суда урегулировать вопрос алиментов.

В начале лета «Ветераны России» призвали проверить песни и клипы Гуфа и другого рэпера, Вадима Мотылева (Slimus), на пропаганду наркотиков.

Рэпер Гуф
04 сентября 2024, 03:05
Элтон Джон частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекции
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Британский певец и композитор Элтон Джон частично ослеп из-за тяжелой глазной инфекции. Об этом сам исполнитель написал на странице в социальной сети Instagram*.

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично», - написал певец.

Элтон Джон признался, что процесс выздоровления идет медленно, потребуется много времени, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.

В январе этого года исполнитель выставил на аукционе Christie’s в Нью-Йорке все свои вещи. Он заявил, что планирует продать все, начиная от пары серебряных ботинок, заканчивая двухдверным кабриолетом Bentley 1990 года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Болезни Элтон Джон
31 августа 2024, 20:37
Умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля» Георгий Малявский
Читайте нас в: Google Новости
Заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский скончался в 77 лет. Об этом сообщило издание «Наша Нива».

Актер умер в субботу, 31 августа, в Минске. Другие обстоятельства и причины его смерти не приводились.

Георгий Малявский родился в 1946 году в Минске. В 1970 году получил диплом об окончании актерского факультета Белорусского театрально-художественного института.

Начал актерскую карьеру в 1971 году. Российскому зрителю Малявский известен благодаря своим ролям в таких фильмах и сериалах, как «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники» и «Чернобыль».

С 1971 по 2020 годы Георгий Малявский работал в Белорусском театре имени Янки Купалы.

Чернобыль Сериалы Фильмы Театры Минск Актеры
30 августа 2024, 03:46
Маска взволновал американский след в деле Дурова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подозрения журналиста Такера Карлсона о причастности США к задержанию основателя Telegram Павла Дурова во Франции встревожили владельца SpaceX Илона Маска. Он написал об этом в соцсети X.

«Тревожащая возможность», - заявил бизнесмен.

Маск прокомментировал интервью бывшего сотрудника Госдепартамента Майка Бенца. В разговоре с ним Карлсон утверждал, что французские силовики не могли задержать Дурова без согласования с Белым домом.

Аналогичную версию выдвинул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал Telegram одной из немногочисленных площадок, на которые США не могли оказывать влияние. Спикер парламента допустил, что американский президент Джо Байден хотел в преддверии выборов получить контроль над мессенджером.

США Задержания Уголовное дело Илон Маск Аресты Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
28 августа 2024, 23:47
Дурова обвинили в шести преступлениях и правонарушениях
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Основателю мессенджера Telegram и криптовалюты TON Павлу Дурову во Франции вменили мошенничество, предоставление анонимных услуг криптологии, соучастие в распространении детской порнографии и наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.

Наркотики Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции

Новости по теме