Бывшая жена рэпера Гуфа показала нового возлюбленного

При этом Айза не раскрыла его личность. Журналисты предположили, что новым бойфрендом экс-жены Гуфа может быть некий Степан Кузьменко. Блогерша назвала возлюбленного очень романтичным и заботливым, рассказав, что каждое утро он приносит ей цветы и завтраки в постель.

В апреле концерт бывшего мужа Айзы в Екатеринбурге завершился сотрясением мозга для его поклонницы, на которую прыгнул другой фанат.

В мае стало известно, что Айза пошла на мировую с бывшим мужем и решила без суда урегулировать вопрос алиментов.

В начале лета «Ветераны России» призвали проверить песни и клипы Гуфа и другого рэпера, Вадима Мотылева (Slimus), на пропаганду наркотиков.