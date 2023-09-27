Бывшая жена Федора Бондарчука подала на него в суд

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Предметом дела стал раздел совместно нажитого имущества между экс-супругами. Иск зарегистрировали 26 сентября, сейчас он находится у судьи. Подробности дела не раскрывались.

Адвокат Александр Добровинский рассказал «360», что могло стать предметом спора в суде между Светланой и Федором Бондарчуком через семь лет после развода.

«Не знаю подробностей этой истории, но могу сказать, что в практике нашего бюро были случаи, когда один из супругов мог скрыть какую-то часть имущества: недвижимость или активы. И вот на такое имущество срок давности начинается с того момента, когда о нем стало известно второму бывшему супругу», - пояснил он.

По словам Добровинского, в бюро не раз вели дела по разделу имущества по истечении многих лет.

Федор и Светлана Бондарчук поженились в 1991 году, а в 2016-м подали на развод. У звездной пары родились сын Сергей и дочь Варвара. В 2019 году продюсер связал себя узами брака на актрисе Паулине Андреевой.

В августе текущего года Светлана Бондарчук рассказала о рождении третьего ребенка. Отцом ее сына стал муж предприниматель Сергей Харченко.

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