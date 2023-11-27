27 ноября 2023, 01:44

Бывшая супруга Кончаловского попала в больницу с инфарктом глаза

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Актриса Наталия Аринбасарова перенесла инфаркт глаза и провела свой день рождения на больничной койке. Об этом бывшая жена режиссера Андрея Кончаловского рассказала в эфире телепередачи «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам артистки, инфаркт она перенесла в сентябре. Женщине стало нехорошо на свое 77-летие. В это время она находилась дома.

Актриса рассказала, что у нее внезапно почернело в левом глазу, а потом скакнуло давление. Она призналась, что ее клонило в сон, но она не легла спать, а позвонила невестке, которая ей сказала вызвать скорую помощь.

«В больнице часа два меня проверяли на разных аппаратах, в итоге диагноз - инфаркт глаза. Тромб попал в глаз, перекрыл питание глаза. Теперь полностью зрение не восстановить, только частично», - рассказала она.

Врачи ей объяснили, что инфаркт мог стать следствием переутомления и плохих сосудов.

Ранее в возрасте 66 лет ушел из жизни актер театра и кино Александр Крыжановский. Он сыграл в фильме «Битва за Севастополь». По информации журналистов, причиной его смерти стал инфаркт.

Кино Театры Актеры
27 ноября 2023, 00:48
Волочкову в ее новом шоу сравнили с «писающей собачкой»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Зрители, посмотревшие новую танцевальную постановку с участием балерины Анастасии Волочковой, раскритиковали ее за отсутствие смысловой нагрузки и плохое визуальное оформление представления. Они написали в социальных сетях, что не получили никакого эстетического наслаждения. Об этом сообщил Пятый канал.

Посетители шоу отметили, что заслуженная артистка России даже не танцевала.

«Просто ходила по сцене как страус и периодически задирала ноги как писающая собачка», - написал один из комментаторов.

Другие зрители назвали хореографические номера в постановке с «клише композиции танца», а также отметили, что представлению не хватило профессиональной режиссуры и в целом сюжета.

Пользователи написали, что некоторые из зрителей не досмотрели шоу, покинув зал. Оставшиеся смеялись и даже матерились при просмотре.

Ранее в отношении Волочковой чуть не возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы. Балерина сфотографировалась на фоне советского Ла-5 в музее «Мосфильма», после чего на нее обрушился шквал критики. Пользователи Сети потребовали от артистки извинений за осквернение памяти летчиков и потребовали привлечь приму к уголовной ответственности.

Соцсети Россия Анастасия Волочкова
26 ноября 2023, 10:58
Путин назвал диктора Шатилову легендой российского телевидения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием российскую ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову. Глава государства назвал ее легендой отечественного телевидения. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

В воскресенье, 26 ноября, Шатилова отметила свой юбилей.

«Примите теплые поздравления <…>. Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения», - написал Путин.

Президент указал, что за годы творческого пути Шатилова внесла большой вклад в становление национальной дикторской школы и заслужила любовь нескольких поколений зрителей. В заключение глава государства пожелал ведущей здоровья и успехов.

Анна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово. Народная артистка РСФСР работала диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР, а также вела программы «Время», «Новости» и «Голубой огонек».

Россия Владимир Путин Телевидение
26 ноября 2023, 02:55
Александр Петров дал имя новому члену семьи прямо на свадьбе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский актер Александр Петров и его супруга Виктория получили необычный свадебный подарок от звездных коллег. Молодоженам вручили черного щенка. Об этом написал «Московский комсомолец».

Пара праздновала свадьбу в элитном ресторанном комплексе в Подмосковье. На мероприятии выступила певица Юлия Савичева и группа Dabro. Веселья добавил свадебный подарок, который молодожены получили от коллег по актерскому цеху. Им преподнесли четвероногого питомца.

По словам Петрова, они решил назвать щенка Тэшкой. Актер объяснил свой выбор клички тем, что он сыграл в фильме «Т-34» одну из главных своих ролей.

Роскошная свадьба актера запомнилась его близким и гостям и другими трогательными моментами.

Петров вышел к гостям в классическом темном костюме, но на спине его пиджака была надпись «Саша Вика, а когда расстегнул рубашку, то все увидели на его груди переводную татуировку „Виктория Петрова“. Кроме того, он обещал потом набить настоящую. Также актер со слезами на глазах прочитал клятву верности молодой супруге.

Собаки Актеры Александр Петров
25 ноября 2023, 23:33
«Кормить ее семейку не собираюсь». Миллиардеры с Рублевки отвернулись от Пугачевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские миллиардеры отвернулись от певицы Аллы Пугачевой, не планируя приглашать ее на новогодние корпоративы. Они объявили полный бойкот желающей подзаработать артистке. Об этом рассказала светская львица Алена Кравец «Московскому комсомольцу».

По ее словам, никто из ее богатых соседей не пригласил артистку на вечеринки. Один из бизнесменов заявил прямым текстом, что не планирует кормить семейку певицы.

«Если раньше появление Аллы Борисовны показывало уровень мероприятия, то сейчас все изменилось. Она - жена иноагента. Зачем людям возможные неприятности?» - заявила Кравец.

Кроме того, российские миллиардеры высмеяли запросы Пугачевой, озвучившей гонорар за выступление на новогоднем корпоративе. Ценник составил 46 миллионов рублей. Артистка уже давно не выходила на сцену, поэтому им было странно услышать такую сумму.

Ранее Всероссийский центр общественного мнения составил рейтинг артистов , которых россияне стыдятся. Опрос провели по теме «Шоу-бизнес эпохи СВО: от патриотов до релокантов». Пугачева возглавила этот список.

Музыка Алла Пугачева Новый год

Новости по теме