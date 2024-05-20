20 мая 2024, 16:41

«Бьются лучшие врачи». Притула рассказал о здоровье солистки «Города 312»

Global Look Press
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Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) трижды перенесла Covid-19 и перестала появляться на сцене. О том, как врачи помогают певице, Пятому каналу рассказал сооснователь коллектива Дмитрий Притула.

По его словам, Назаренко трижды заразилась коронавирусом в период пандемии. Медики выявили у нее поражение легких. Говорить о ее возвращении на сцену пока рано.

«Сложно все, сложно, пока она на пути к восстановлению», - уточнил музыкант.

Притула объяснил, что, поскольку реабилитация затянулась, группа приняла решение взять на место солистки другую исполнительницу. Ею стала участница телепроекта «Голос» Диана Макарова.

«Ая планку задала такую мощнейшую. Ладно, голос, все понимают, что у нее диапазон, техника. Но самое главное, она передает это еще очень эмоционально, очень мощно», - поделился Притула.

Шоу Голос Россия Музыка
20 мая 2024, 16:37
Внучка Ротару начала встречаться с наследником одной из богатейших семей США
РИА «Новости»
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Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко начала встречаться с 27-летним американцем Максом Лернером, унаследовавшим состояние от одной из самых богатых семей в США. Об этом сообщил портал Woman.ru.

Новый бойфренд 23-летней Евдокименко - обладатель выдающегося наследства. Его дедушка, Альфред Лернер, известен как американский благотворитель и основатель банковской корпорации MBNA Corporation. Состояние семьи, согласно оценкам Forbes, превышает 1,2 миллиарда долларов.

Что касается личной жизни бойфренда Евдокименко, то он предпочитает держать ее в тайне от широкой публики. Известно, что ее избранник получил образование в одном из ведущих университетов США по специализации «Международное дело» и во время учебы увлекался футболом. После завершения образования Лернер перебрался в Нью-Йорк, где впоследствии и познакомился с внучкой Ротару.

Ранее стало известно, что блогер Мария Погребняк выйдет замуж за хоккеиста Игоря Головинского. Он сделал девушке предложение во время прогулки.

США Семья Отношения Шоу-бизнес
20 мая 2024, 14:56
Актриса Борзова рассказала, как Пугачева устраняла с эстрады конкуренток
РИА «Новости»
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Вдова выдающегося поэта-песенника Николая Зиновьева, актриса Елена Борзова считает, что певица Алла Пугачева убирала с эстрады сильных певиц, в которых чувствовала конкуренток, с помощью связей. Об этом она рассказала сайту aif.ru.

Борзова утверждает, что Пугачева использовала свои связи и влияние в высших кругах для того, чтобы преградить путь коллегам, которых считала угрозой. По словам актрисы, певица Аида Ведищева была вынуждена покинуть страну из-за давления со стороны Аллы Борисовны.

«Пугачева отодвинула многих певиц, которые не хуже ее пели. Аиду Ведищеву, в частности. Которая потом уехала за границу», - поделилась она.

При этом попытки артистки подорвать карьеру Ларисы Долиной не увенчались успехом.

«Долину не удалось ей никак убрать. Пугачева считала, что она лучше нее», - пояснила актриса.

Однако некоторая популярная певица с мощным голосом, имя которой Борзова не назвала, была «стерта» с эстрады по инициативе примадонны.

Борзова добавила, что с Лаймой Вайкуле, обладающей более скромными вокальными данными, Пугачева поступила иначе. Она поддерживала с ней дружеские отношения и даже способствовала ее продвижению на сцене, потому что не видела в ней соперницу.

Ранее рок-музыкант Александр Скляр раскрыл, на что пошла Пугачева ради титула примадонны. Он отметил, что артистка была готова идти по головам, чтобы стать первой.

Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
20 мая 2024, 14:09
Блогеру Марии Погребняк сделали предложение
РИА «Новости»
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Блогер и модель Мария Погребняк объявила о помолвке с бизнесменом и спортсменом Игорем Головинским. В своем Telegram-канале она сообщила, что ей сделали предложение руки и сердца.

Погребняк рассказала, что они решили пройтись в парке Лужники в Москве в один из солнечных дней. Во время прогулки они присели отдохнуть на лавочке. Блогер хотела проверить рабочие сообщения, но Головинский попросил ее подержать в руке небольшой предмет. К ее удивлению, это оказался футляр с кольцом.

«„Что это?“ - задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть. Мне сделали предложение, и я сказала да», - рассказала Погребняк.

Ранее дочь режиссера Филиппа Янковского собралась замуж за актера на 10 лет старше ее. Она обручится с Вадимом Королевым.

Спортсмены Семья Свадьбы Блогеры Москва
20 мая 2024, 13:37
Загитова отметила 22-летие в бикини на яхте
РИА «Новости»
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Фигуристка Алина Загитова отметила 22-й день рождения на яхте. Она снялась в бикини и выложила фото в своих социальных сетях.

Фигуристка призналась, что для номера в шоу тренера Этери Тутберидзе она смотрела уроки китайских коллег. Она выступала под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов», которую снял режиссер Чжан Имоу.

Ранее она призналась, что хотела бы сняться в кино в будущем. Девушка сообщила, что видит себя в качестве актрисы. При этом роли, которые ранее ей уже предлагали сыграть, спортсменке не очень нравились.

Спортсменка позировала в сером купальнике - топе и стрингах. На еще одном снимке она надела черный топ и трусы с завязками.

Фанаты высоко оценили новый контент фигуристки.

«Шикарная, сексуальная, взрослая, красивая девушка», - написали они.

Фото Фигурное катание Фанаты Соцсети Алина Загитова

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