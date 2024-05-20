«Бьются лучшие врачи». Притула рассказал о здоровье солистки «Города 312»

По его словам, Назаренко трижды заразилась коронавирусом в период пандемии. Медики выявили у нее поражение легких. Говорить о ее возвращении на сцену пока рано.

«Сложно все, сложно, пока она на пути к восстановлению», - уточнил музыкант.

Притула объяснил, что, поскольку реабилитация затянулась, группа приняла решение взять на место солистки другую исполнительницу. Ею стала участница телепроекта «Голос» Диана Макарова.

«Ая планку задала такую мощнейшую. Ладно, голос, все понимают, что у нее диапазон, техника. Но самое главное, она передает это еще очень эмоционально, очень мощно», - поделился Притула.