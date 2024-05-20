Бюстгальтер певицы Оливии Родриго расстегнулся прямо на сцене в Лондоне
Во время своего выступления в Лондоне в рамках мирового тура под названием Guts певица Оливия Родриго чуть не потеряла бюстгальтер. Ее кожаный топ расстегнулся и едва не оставил артистку топлес, сообщило издание Page Six.
Невзирая на произошедшее, Родриго допела песню до конца. Она продолжала петь и танцевать, удерживая предательски расстегнувшийся предмет одежды руками. Застегнуть лиф помогли подоспевшие танцоры.
«Это чертовски неловко! Чуть не засветила вам», - прокомментировала ситуацию звезда.
Бюстгальтер Hells Belle, который надела артистка, стоил 380 долларов (около 35 тысяч рублей). Ирония случая заключалась в том, что застежка расстегнулась во время исполнения песни с названием Love is Confusing («Любовь сбивает с толку»).
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