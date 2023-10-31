«Было волшебное лето». Гвинет Пэлтроу рассказала о романе с Мэтью Перри в молодости

По словам Пэлтроу, они познакомились с Перри на фестивале в 1993 году. Обе звезды тогда еще не были популярными.

«Я запомнила его таким забавным, таким милым, с которым было так весело. Мы ездили купаться в ручье, пили пиво в местном баре, целовались на поле с высокой травой. Это было волшебное лето», - призналась актриса.

Женщина рассказала, что вместе с Перри играла в разных спектаклях. Ей всегда было весело и легко общаться с актером, потому что он имел отменное чувство юмора. Когда вышел пилотный выпуск серии «Друзей» артист сильно беспокоился и надеялся на большой прорыв нового проекта.

По словам Пэлтроу, через некоторое время они расстались, но еще очень долго дружили. Она отметила, что всегда была рада видеть бывшего партнера. Сейчас женщине тяжело из-за кончины актера.

Ранее стало известно о смерти Мэттью Перри на 55-м году жизни. По информации СМИ, знаменитость утонул в джакузи у себя дома. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал новость о его гибели шокирующей.