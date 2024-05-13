«Было тяжело». Гагарина назвала причину прекращения сотрудничества с Меладзе

Артистка рассказала, что об окончании профессиональных отношений ей сообщил сам Меладзе.

«Было тяжело. Я уже все поняла, когда он мне позвонил и сказал, что нам нужно встретиться», - поделилась она.

Причиной стала его супруга Вера Брежнева, однако ее мотивы Гагарина не назвала.

«Я понимала, почему все это происходит. Мне было очень жаль только от того, что мы могли сделать [с Меладзе] вместе», - отметила артистка.

С композитором у Гагариной были крепкие и искренние отношения. Они ценят эту дружбу и продолжают общаться.

Однако с его супругой Брежневой певица никогда не поддерживала контакта. Экс-участница «ВИАгры» была лишь коллегой, с которой у них не сложились дружеские или рабочие связи.

Ранее стало известно, что доход Меладзе значительно сократился после отъезда из России. Он потерял 481 миллион рублей.