«Было страшно». Даня Милохин раскрыл причину быстрого отъезда из России

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Блогер подчеркнул, что решил не рисковать и улетел из России первым же рейсом.

«Честное слово, мне было страшно. Сейчас спокойно себя чувствую. Я переживал, что меня не выпустят из России, но выпустили», - поделился Милохин.

По его словам, прикрытие для отхода ему обеспечили основатель Dream Team House Ярослав Андреев и рэпер Моргенштерн*. Билет из Москвы ему купила менеджер Яна Буйнова.

«Все прекрасно понимали, что я успею, вырвусь, но переживать я точно заставил всех», - добавил Милохин.

Глава Лиги безопасного интернета Елена Мизулина, узнав о возвращении Дани Милохина в Москву, разместила в своем Telegram-канале обращение в адрес Минобороны с требованием призвать блогера на военную службу во время осеннего призыва. Она подчеркнула, что это позволит перевоспитать молодого человека в патриотическом ключе.

Буквально на следующий день она сообщила, что блогер покинул Россию. Мизулина назвала это очередным доказательством единения гражданского общества.

Сам Милохин сначала отшучивался, что улетел из Москвы, потому что там холодно. Но после того, как военный комиссариат Анапы вынес постановление о доставке блогера для постановки на военный учет, ему стало страшно.

*Моргенштерн - внесен в список иностранных агентов.

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Возвращение в Россию TikTok-блогера Дани Милохина заняло всего два дня, после чего он снова улетел за границу.

В интервью журналисту Мадонне Мур он признался, что его сильно напугал пост главы Лиги безопасного интернета Елены Мизулиной, в котором она потребовала призвать его в армию.