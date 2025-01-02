«Была уже холодной». Появились подробности смерти «женщины-кошки» Вильденштейн

Модель Джослин Вильденштейн, известная своим пристрастием к пластическим операциям, умерла в Париже. Ее жених, дизайнер Ллойд Кляйн, рассказал изданию People , как «женщина-кошка» провела последний день жизни.

Светская львица умерла в последний день 2024 года, 31 декабря. Ее возлюбленный сообщил, что они с Джослин в этот день готовились к Новому году. Пара легла немного вздремнуть, чтобы набраться сил перед праздником.

«Когда я проснулся, я сказал: „Джослин, нам нужно одеться“. А она была уже холодной и мертвой», - сказал мужчина.

Кляйн и Вильденштейн были вместе более 20 лет.

Причиной смерти модели стала тромбоэмболия легочной артерии.

При жизни светская львица стала популярной из-за многочисленных пластических операций. Она мечтала быть похожей на кошку и не жалела денег на воплощение своей цели. На свое преображение Вильденштейн потратила миллионы долларов.