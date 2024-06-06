06 июня 2024, 20:58

«Была светлым и добрым человеком». Актриса Голикова утонула на репетиции праздника на воде в Петербурге

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Актриса Театра Вахтангова Анастасия Голикова утонула в Санкт-Петербурге во время репетиции праздника на воде. Об этом 360.ru рассказали знакомые артистки.

О ЧП на Большом пруду в Екатерининском парке Санкт-Петербурга сообщила пресс-служба следственного управления по городу.

«В этот момент на нем находились 24 человека. Четырех пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи доставили в больницу, где один из них впоследствии скончался», - уточнили в ведомстве.

Понтон, по данным StarHit , был перегружен в два раза и из-за этого перевернулся. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Погибшей пассажиркой оказалась 28-летняя актриса Анастасия Голикова. На понтоне она занималась подготовкой праздника на воде, посвященного юбилею Александра Пушкина. Об этом 360.ru рассказали знакомые артистки.

«Анастасия была очень светлым человеком, добрым, любящим свое дело. И при этом очень целеустремленным, знающим, чего хочет в жизни», - поделилась приятельница девушки.

Еще одна знакомая Голиковой рассказала, что ее семья уже знает о трагедии. Отец актрисы сейчас едет в Санкт-Петербург, так же у нее осталась мать и сестра.

Гибель актрисы подтвердили в Театре Вахтангова.

«Мы потрясены этой новостью и трагически ранним уходом замечательной актрисы. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память!» - отметили в пресс-службе театра.

Санкт-Петербург Уголовное дело Больницы Театры Полиция
06 июня 2024, 18:30
«Задвигала неугодных». Лидер «Миража» высказался о характере Пугачевой
Global Look Press
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Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала «Страсти».

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала « Страсти ».

«Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов», - отметил Горбашов.

По его словам, Пугачева была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений, которого почитали и боялись.

«Она легко и без всякой жалости „задвигала“ неугодных. В любом случае ее авторитет был непререкаем», - подчеркнул лидер «Миража».

Горбашов выразил сожаление по поводу последних заявлений примадонны насчет россиян. Так, в споре с певцом Стасом Михайловым об уехавших артистах Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.

Песни Музыка Алла Пугачева
06 июня 2024, 17:41
«Чахнет без России». Концерт Светланы Лободы в Латвии закончился скандалом
Global Look Press
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Украинская певица Светлана Лобода спела на Дне города Даугавпилс в Латвии. Ее выступление вызвало скандал, сообщил «Московский комсомолец».

Украинская певица Светлана Лобода спела на Дне города Даугавпилс в Латвии. Ее выступление вызвало скандал, сообщил « Московский комсомолец ».

По информации издания, артистка стала реже выступать. В прошлом году она заявила, что будет петь только с украинским флагом. В итоге от ее услуг отказались. В этот раз она не стала выдвигать требований. Зрители обратили внимание, что все хиты Лобода исполняла исключительно на русском языке.

«Света очень сдала: это видно невооруженным взглядом <…> Сейчас все очень скромно. Плюс у нее появились большие проблемы с голосом», - поделилась одна из присутствовавших на концерте поклонниц.

Она отметила, что артистка пела вживую, однако, по ее мнению, не попадала в ноты. Из-за этого случился скандал.

«Большая часть была недовольна. Люди уходили, что называется, дружными рядами. Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России», - заключила собеседница.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Универ» Анна Кузина начала собирать деньги на беспилотники для ВСУ. Актриса вернулась в родной Киев из России после начала спецоперации.

Скандалы Латвия Концерты Песни Россия Музыка Светлана Лобода
06 июня 2024, 14:35
Собчак объяснила борьбой за память отца выпуск фильма «Дело Собчака» на YouTube
РИА «Новости»
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Фигура первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака вернулась в общественную дискуссию после выхода трехсерийного фильма о 90-х, где политика выставили в неприглядном свете. Его дочь и журналист Ксения Собчак выложила на своем YouTube-канале собственный фильм 2018 года «Дело Собчака», в котором все ложные обвинения опровергают документами. В интервью 360.ru во время Петербургского международного экономического форума она объяснила, что ей было важно защитить память отца.

Собчак заметила, что общественное мнение часто формируется на основании ложной информации. Даже после появления опровержений переубедить людей часто невозможно. Срабатывает принцип, чтоб дыма без огня не бывает.

«Против моего отца было возбуждено уголовное дело, и мне крайне важно с точки зрения его памяти было доказать, что это дело было полностью изначально выдумано и просто по-заказному сделано. То есть никакого факта коррупции, никакого факта, который мог бы повлечь за собой уголовное наказание, не было», - заявила Собчак.

Она добавила, что в своем фильме показала все документы, которые доказали ложность обвинений против отца, которые продолжают ходить вокруг его фигуры.

«Связано это было с ответом на трехсерийный фильм про 90-е. Мне показалось важным дать какой-то ответ этой работой», - подчеркнула журналист.

В ходе интервью 360.ru Ксения Собчак рассказала о своем проекте, который помогает страдающим от обстрелов ВСУ жителям приграничных регионов Белгородской области переехать в безопасное место. Она пояснила, что за время этой работы оказала помощь 200 семьям.

Санкт-Петербург Уголовное дело Ксения Собчак Фильмы Интервью YouTube ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 13:59
Собчак объяснила важность и необходимость проведения ПМЭФ
Телеканал «360»
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Петербургский международный экономический форум — значимое событие, где выступают спикеры самого высокого уровня, которые озвучивают важные и сущностные вещи. Об этом в интервью 360.ru на ПМЭФ заявила журналист Ксения Собчак.

Она подчеркнула, что посещает форум каждый год, бывает на всех пленарных заседаниях, следит за тем, что представили регионы, а также находит для себя много интересного.

«Здесь действительно очень высокого уровня спикеры. Поэтому мне интересно выступление Силуанова, безусловно, Мишустина. Я хожу всегда на выступления президента Путина. То есть здесь какие-то смысловые, сущностные вещи, конечно же, озвучивают», - заявила Собчак.

Во второй день ПМЭФ журналист стала модератором сессии, где в спорах сошлись банки и маркетплейсы, запустившие собственные финансовые инструменты, через которые покупатели проводят платежи в обход кредитных учреждений. Собчак раскрыла подробности мероприятия.

«Была очень жаркая дискуссия. Это было очень интересно, потому что, естественно, классические банки считают, что таким образом они (маркетплейсы - прим. ред.) создают условно нечестную конкуренцию», - рассказала журналист.

Она добавила, что на встрече присутствовали представители Центробанка, с которыми участники вели обсуждение о единых правилах и безопасности новых финансовых инструментов интернет-магазинов.

«Я порадовалась, что на такие серьезные темы можно на самом деле говорить очень бодро и живо. Мне кажется, между Альфа-банком и Ozon просто искры [летели]», - добавила Собчак.

В ходе визита на ПМЭФ-2024 журналист Ксения Собчак оценила работу человекоподобного робота Жени на стенде Московской области. Она даже взяла у него небольшое интервью и осталась в восторге.

Банки Ксения Собчак Интервью Бизнес Маркетплейсы ПМЭФ-2024

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