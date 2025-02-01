«Была прикована к постели». Эми Шумер рассказала о последствиях приема «Оземпика»

Актриса призналась, что побочные эффекты оказались невыносимыми для нее.

«Я попробовала „Оземпик“ почти три года назад и была прикована к постели. Меня постоянно рвало, сил не было. Но другие люди принимают этот препарат, и у них все хорошо», - поделилась она.

Несмотря на плохое самочувствие, Шумер все же похудела на 13,5 килограмма. Только не смогла насладиться результатом, так как ощущение бессилия его обесценило. По ее словам, она не могла в то время даже поднять голову с подушки.

Шумер не единственная знаменитость, решившая быстро похудеть, принимая «Оземпик». В России идеальных форм таким путем решила добиться Анна Семенович.

Ранее в Москве задержали пять человек за реализацию контрафактного «Оземпика» , причем группа во главе с Еленой Мут действовала с лета 2023 года.