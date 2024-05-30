«Была надежда». Режиссер Шмелев назвал Заворотнюк сильной женщиной

«На мой взгляд, одна из самых ярких актрис нашего кино. Очень сильная, веселая женщина. Как-то нелепо, что придется говорить о ней в прошедшем времени», - рассказал он.

По словам режиссера, он был шокирован новостью о смерти Заворотнюк и до последнего надеялся на выздоровление актрисы.

«Все эти годы была надежда, что она все-таки как-то выкарабкается, и может быть, еще увидимся. Очень тяжело», - поделился Шмелев с изданием « Звезда ».

Анастасии Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с опухолью головного мозга и не появлялась на публике.