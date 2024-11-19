19 ноября 2024, 13:14

«Была мысль, что Вовка справится». Группа «На-На» вспомнила последние дни Левкина

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Словами «траур» и «печаль» описал уход из жизни бывшего коллеги Владимира Левкина оставшийся в группе «На-На» Вячеслав Жеребкин. Вместе с Владимиром Политовым и Михаилом Игониным он приехал на церемонию прощания с ушедшим из жизни в возрасте 57 лет музыкантом, певцом и поэтом.

Жеребкин в комментарии 360.ru назвал уход Левкина неожиданным и очень быстрым.

«У меня была мысль, что Вовка справится с этим, и болезнь уже не вернется. Потому что как дочка родилась, у него все стало лучше. Он начал работать», - поделился артист.

Певец добавил, что в силу разных графиков гастролей виделись они не так часто. Но Левкин не жаловался на здоровье и выглядел достаточно хорошо.

«Встречи были позитивные, поэтому говорить о проблемах со здоровьем просто не было повода», - поддержал коллегу по группе Игонин.

Он добавил, что на встречах с Левкиным все делились творческими планами и рассказывали только о личной жизни.

«Он бодро держался и поводов интересоваться своим здоровьем просто не давал», - сказал Политов.

Артист подчеркнул, что его бывший коллега был очень лиричным и романтичным человеком, который писал замечательные стихи, раскрываясь в них все свое глубокое творчество.

«Семья и творчество оставались главными в его жизни. Все всегда радовались, когда видели его с женой. Они были настоящим эталоном любви», - добавили участники группы.

Церемония прощания с Владимиром Левкиным началась в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Артист ушел из жизни в возрасте 57 лет. Концертный директор музыканта Александр не исключил, что причиной смерти стали последствия перенесенного Левкиным рака.

Музыка Москва Артисты
19 ноября 2024, 11:24
Невесте стукнуло 18 неделю назад. На ком решил жениться 49-летний Марк Горобец
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Режиссер Марк Горобец в свои 49 лет сделал предложение актрисе Александрине Олексюк, которой 14 ноября исполнилось 18 лет. Об этом сообщила kp.ru.

Невестой Олексюк стала еще в 17 лет, в августе, во время отдыха на озере Рица в Абхазии. Когда состоится свадьба, пока неизвестно.

Предположительно, их роман завязался на съемках фильма «Тур с Иванушками». Для режиссера этот брак уже не первый, но детей у него нет.

Ранее 62-летний певец Григорий Лепс рассказал о романе с 18-летней Авророй Кибой.

Он заявил, что готов дождаться ее из Лондона, где она учится в колледже моды, хотя и не уверен в успехе из-за разницы в возрасте. Телеведущая Анна Калашникова рассказала, что артист ради молодой возлюбленной бросил пить и занялся спортом.

Свадьбы Режиссер Брак
19 ноября 2024, 00:21
Тарасова довела Валю Карнавал до слез на шоу «Ледниковый период»
РИА «Новости»
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Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой не понравилось выступление блогера Вали Карнавал в роли Уэнсдей на шоу «Ледниковый период». Из-за резких слов члена жюри девушка расплакалась, сообщил Sport24.

Карнавал выступила в паре с бронзовым призером Олимпиады Никитой Кацалаповым. Тарасова заявила, что если бы судила только фигуриста, то поставила бы на 10 баллов больше. Однако ошибки блогера принесли тандему плохой результат.

«В номере ничего не было - ни любви, ни разговора. Мне он не понравился. Были только определенные интересные движения. <…> Кроме спотыканий, они ничего нам этим номером не сказали», - сказала она.

После этих слов Карнавал расплакалась. Она заявила, что после первой неудачи постаралась собраться, но не сумела вернуть контроль над ногами после шестичасовых тренировок.

В октябре появились слухи об ухудшении самочувствия Тарасовой. Она опровергла их и заявила, что принимает участие в съемках «Ледникового периода».

Спортсмены Фигурное катание Блогеры Татьяна Тарасова
18 ноября 2024, 14:22
Умер автор песен Эдит Пиаф
Global Look Press
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В возрасте 95 лет скончался французский композитор и певец Шарль Дюмон. Об этом Agence France-Presse сообщила подруга музыканта Флоранс.

Композитор умер вечером в воскресенье, 17 ноября, у себя дома в Париже. Причиной смерти Флоранс назвала продолжительную болезнь.

Шарль Дюмон известен широкому кругу слушателей как автор и соавтор свыше 30 самых известных песен, записанных французской певицей Эдит Пиаф, в том числе Non, je ne Sorryte Rien («Нет, я ни о чем не сожалею»).

Эту композицию и ее отрывки часто использовали в различных кинокартинах. Мелодию также можно услышать в советском сериале «Семнадцать мгновений весны».

Дюмон работал с поэтом Жаком Брелем и написал песню Je m’en remets à toi - «Я полагаюсь на тебя». Кроме того, композитор писал музыку для телевизионных шоу, например Trafic Жака Тати в 1971 году и Michel Vaillant в 1967 году.

Песни Музыка
17 ноября 2024, 12:27
Стала известна возможная причина смерти экс-солиста «На-На» Левкина
Global Look Press
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Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин мог скончаться из-за последствий перенесенного онкологического заболевания. Об этом 360.ru рассказал его концертный директор Александр.

«Подозреваем, что это прошедшие болячки, связанные с раковой опухолью. Ну, все равно заключение сделает только уже медэкспертиза. Нам трудно пока это комментировать», - сказал он.

Александр подтвердил, что в планах Левкин было много выступлений. Ближайший концерт должны были дать в Подмосковье в следующую пятницу - 23 ноября.

«Это мой ближайший друг. Я его концертный директор на протяжении уже более 15 лет», - отметил он.

В последнее время выступления Левкина стали особенно популярными. Концертный директор связал это со сменой репертуара музыканта. Он стал исполнять композиции, посвященные семейным ценностям. Пел про мать, отца, жену, своих дочерей.

«То есть здесь совершенно другой формат песенный был», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Что будет с проданными билетами - пока не решали. Конечно, пообещал Александр, зрителям вернут деньги.

«В любом случае сделаем вечер памяти Владимира Левкина», - добавил он.

О месте и дате прощания с музыкантом сообщат позже.

Ранее продюсер и композитор Бари Алибасов отметил, что Левкин был прекрасным артистом. Он внес большой вклад в группу «На-На», но спустя некоторое время решил начать сольную карьеру

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