«Была мысль, что Вовка справится». Группа «На-На» вспомнила последние дни Левкина

Жеребкин в комментарии 360.ru назвал уход Левкина неожиданным и очень быстрым.

«У меня была мысль, что Вовка справится с этим, и болезнь уже не вернется. Потому что как дочка родилась, у него все стало лучше. Он начал работать», - поделился артист.

Певец добавил, что в силу разных графиков гастролей виделись они не так часто. Но Левкин не жаловался на здоровье и выглядел достаточно хорошо.

«Встречи были позитивные, поэтому говорить о проблемах со здоровьем просто не было повода», - поддержал коллегу по группе Игонин.

Он добавил, что на встречах с Левкиным все делились творческими планами и рассказывали только о личной жизни.

«Он бодро держался и поводов интересоваться своим здоровьем просто не давал», - сказал Политов.

Артист подчеркнул, что его бывший коллега был очень лиричным и романтичным человеком, который писал замечательные стихи, раскрываясь в них все свое глубокое творчество.

«Семья и творчество оставались главными в его жизни. Все всегда радовались, когда видели его с женой. Они были настоящим эталоном любви», - добавили участники группы.

Церемония прощания с Владимиром Левкиным началась в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Артист ушел из жизни в возрасте 57 лет. Концертный директор музыканта Александр не исключил, что причиной смерти стали последствия перенесенного Левкиным рака.