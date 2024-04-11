«Была измождена». Бочкарева раскрыла правду о здоровье Заворотнюк
Во время съемок сериала «Моя прекрасная няня» актриса Анастасия Заворотнюк была измождена рабочим графиком. Ее коллега по цеху Наталья Бочкарева рассказала об этом порталу Popcake.tv.
Актриса вспомнила, как тяжело звезда «Моей прекрасной няни» переносила напряженные съемки. С 2004 по 2009 год, когда шел сериал, Заворотнюк полностью отдавалась работе. Ее здоровье пострадало от подобного ритма.
«Она была моей коллегой в театре „Табакера“. Настя тогда начала сниматься в „Моей прекрасной няне“. Я понимала, как это трудно. Она была настолько измождена рабочим графиком, глядя на нее и не думала, что через несколько лет мне придется пережить аналогичное\" , - отметила Бочкарева.
В 2018 году стало известно о тяжелой болезни Заворотнюк. Врачи нашли у нее глиобластому - самую опасную разновидность опухоли головного мозга. С тех пор актриса борется с онкологией и ушла из шоу-бизнеса. Недавно дочь артистки Анна заявила, что ее мать продолжает сильно болеть.