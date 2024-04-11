«Была измождена». Бочкарева раскрыла правду о здоровье Заворотнюк

Актриса вспомнила, как тяжело звезда «Моей прекрасной няни» переносила напряженные съемки. С 2004 по 2009 год, когда шел сериал, Заворотнюк полностью отдавалась работе. Ее здоровье пострадало от подобного ритма.

«Она была моей коллегой в театре „Табакера“. Настя тогда начала сниматься в „Моей прекрасной няне“. Я понимала, как это трудно. Она была настолько измождена рабочим графиком, глядя на нее и не думала, что через несколько лет мне придется пережить аналогичное\" , - отметила Бочкарева.

В 2018 году стало известно о тяжелой болезни Заворотнюк. Врачи нашли у нее глиобластому - самую опасную разновидность опухоли головного мозга. С тех пор актриса борется с онкологией и ушла из шоу-бизнеса. Недавно дочь артистки Анна заявила, что ее мать продолжает сильно болеть.