Певица Алла Пугачева в 1990-е годы вела себя с людьми агрессивно. Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил сайту Passion.ru , что она не имела того влияния, которое ей приписывали.

«Да, она была агрессивна, но не столь влиятельна, как ей приписывают. <…> Всю жизнь создавала о себе мифы и умело использовала человеческие слабости», - сказал он.

По мнению Соседова, второй муж, режиссер Александр Стефанович научил примадонну пускать пыль в глаза. Он заявил, что она любила стращать людей, которые поддавались на угрозы. Если собеседники отвечали тем же, звезда, рассказал критик, умолкала.

Он прокомментировал воспоминания продюсера Степана Разина. В одном из последних интервью он рассказал, что Пугачева сильно разозлилась, когда в его газете вышла статья с критикой ее голоса. Певица позвонила и накричала, но дальше угроз дело не зашло, так как она не имела необходимого влияния.

Писатель и биограф звезд советской и российской эстрады Федор Раззаков рассказал о другой неприглядной стороне жизни звезды. По его словам, Пугачева сильно изменилась после 1992 года, когда в Россию пришел капитализм. Певица развернулась от народа в сторону олигархов.