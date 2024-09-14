14 сентября 2024, 04:57

«Была агрессивна». Музыкальный критик — о характере Пугачевой

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева в 1990-е годы вела себя с людьми агрессивно. Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил сайту Passion.ru, что она не имела того влияния, которое ей приписывали.

Певица Алла Пугачева в 1990-е годы вела себя с людьми агрессивно. Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил сайту Passion.ru , что она не имела того влияния, которое ей приписывали.

«Да, она была агрессивна, но не столь влиятельна, как ей приписывают. <…> Всю жизнь создавала о себе мифы и умело использовала человеческие слабости», - сказал он.

По мнению Соседова, второй муж, режиссер Александр Стефанович научил примадонну пускать пыль в глаза. Он заявил, что она любила стращать людей, которые поддавались на угрозы. Если собеседники отвечали тем же, звезда, рассказал критик, умолкала.

Он прокомментировал воспоминания продюсера Степана Разина. В одном из последних интервью он рассказал, что Пугачева сильно разозлилась, когда в его газете вышла статья с критикой ее голоса. Певица позвонила и накричала, но дальше угроз дело не зашло, так как она не имела необходимого влияния.

Писатель и биограф звезд советской и российской эстрады Федор Раззаков рассказал о другой неприглядной стороне жизни звезды. По его словам, Пугачева сильно изменилась после 1992 года, когда в Россию пришел капитализм. Певица развернулась от народа в сторону олигархов.

Андрей Разин Алла Пугачева Шоу-бизнес
14 сентября 2024, 02:45
«Уймите ваши утробы». Певица Штурм раскрыла свои траты на продукты
РИА «Новости»
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Певица Наталья Штурм откровенно рассказала о своих ежемесячных тратах на питание. В беседе с «Газетой.ru» она призналась, что оставляет в магазинах меньше трех тысяч рублей.

«Мои затраты на продукты - 2600 рублей в месяц. Уймите ваши утробы! Много есть неприлично», - высказалась артистка.

По словам артистки, она тщательно следит за собой, уделяя большое внимание питанию. В такой скромный бюджет ей удается укладываться благодаря продуманным покупкам, в том числе акционным товарам и скидкам. Штурм призналась, что весит 52 килограмма.

Артистка рассказала, что покупает кашу геркулесовую, молоко 3,2% жирности, курицу, рис, вермишель, помидоры и огурцы, которые солит сама. Овощи и фрукты она приобретает на рынке в выходной день. Свои слова о тратах на сумму 2518 рублей она подтвердила, предоставив изданию скрин из банковского приложения.

Штурм добавила, что еду лучше готовить дома, не покупать продукты на голодный желудок. Кроме того, люди слишком много денег тратят обычно на сигареты, алкоголь и «дорогие копчености».

Ранее в Белоруссии умер 36-летний бодибилдер Илья «Голем» Ефимчук, питавшийся семь раз в день , причем устраивая полноценный прием пищи.

Еда Питание Музыка Продукты
14 сентября 2024, 01:17
«Азы должен знать». Группа TESTOSTERON — о важности музыкального образования
Телеканал «360»
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Артистам важно получить музыкальное образование, особенно в начале карьеры. Однако в шоу-бизнесе можно обойтись и без него, ведь образ звезды лишь отчасти состоит из музыки, заявили ведущей 360.ru Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» основатели группы TESTOSTERON Андрей и Валери Бирбичадзе.

Андрей подтвердил, что в эпоху блогеров и тиктокеров знание матчасти перестало иметь такое большое значение. Он привел в качестве примера успешных участников Comedy Club , которые попробовали себя в музыке и заняли первые строчки чартов, хотя изначально не имели музыкального образования.

Однако братья призвали разграничивать музыку и шоу-продукт. По мнению Валери, умение петь не обусловлено образованием. Оно определяется талантом, физическими данными человека и предрасположенностью. Валери заявил, что шоумен, как правило, работает в разных направлениях.

«Если говорить о музыкальном образовании, оно важно. Хотя бы азы человек, если он занимается музыкой, должен знать», - сказал Валери.

Валери убежден, что в современных реалиях успешность артиста стоит оценивать по реакции публики. Если не имея музыкального образования, он сделал востребованный музыкальный продукт, то его работа удалась. Несмотря на это, участники TESTOSTERON считают, что без погружения в основы невозможно создать качественный продукт. Именно поэтому, рассказали они, те же стендаперы изучают эту тему, прежде чем попробовать себя в новом амплуа.

Другой артист, бывший солист группы MBAND Артем КИД признался 360.ru, что окончил музыкальную школу исключительно по настоянию матери. Однажды он едва не провалил экзамен по сольфеджио.

Музыка Образование Шоу-бизнес
13 сентября 2024, 13:13
«А зарабатывать может?» Спектакли с участием Дольниковой призвали отменить в России
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Общественное движение «Зов народа» обратилось в Министерство культуры с призывом отменить в России спектакли с участием актрисы и певицы Теоны Дольниковой. Текст обращения поступил в распоряжение 360.ru.

Общественники заявили, что артистка после начала СВО уехала в Грузию и в нескольких интервью прямо оскорбляла Россию. В частности, заявила, что в имеющихся условиях не может жить в стране.

«А зарабатывать может?» - поинтересовались авторы письма.

Летом активист Виталий Бородин заявил, что будет добиваться, чтобы Министерство юстиции признало актрису Чулпан Хаматову иностранным агентом.

В феврале в Ярославле отменили спектакль с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Как сообщило местное издание, это произошло после заявления общественников.

Россия Спектакль Русофобия
12 сентября 2024, 09:46
Познер рассказал, за что всегда уважал Сванидзе
РИА «Новости»
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Николай Сванидзе был чрезвычайно порядочным человеком, который не прогибался ни под кого ни при каких обстоятельствах. Об этом в беседе с 360.ru заявил знаменитый телеведущий Владимир Познер.

«Я его очень мало знал, не видел уже много лет, я только знаю, что он очень тяжело болел. Конечно, мне очень жаль, это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях. И за это я его очень уважал», - подчеркнул Познер.

Сванидзе не стало накануне вечером. Ему было 69 лет. По данным источника 360.ru, он скончался у себя дома в присутствии врачей скорой. Причиной, по предварительной информации, стала пневмония.

Журналистика Телевидение

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