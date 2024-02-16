«Был жестким». Певец Соколовский рассказал о контракте с Меладзе

Соколовский получил известность благодаря проекту «Фабрика звезд-7». После него он подписал контракт с Меладзе и начала выступать вместе с Дмитрием Бикбаевым в дуэте «БиС». В 20 лет певец ушел из группы и начал сольную карьеру.

«С Костей у нас был проект на семь лет, но когда мне исполнилось 18, я уже ничего не подписывал, и в 20 лет ушел в сольное плавание. Как и любой контракт того времени, он был жестким, но продюсер на меня никогда им не давил», - рассказал Соколовский.

При этом певец заявил, что Меладзе давал молодым артистам слишком много воли, чего, возможно, делать не стоило.

Певец признался, что «БиС» распался из-за того, что Бикбаев, Меладзе и сам Соколовский, как «трехглавый дракон», смотрели в разные стороны.

В марте 2022 года стало известно, что Влад Соколовский во второй раз стал отцом. У него родился сын от Ангелины Сурковой. Кроме того, у певца есть дочь от бывшей жены Риты Дакоты.