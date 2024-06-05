«Был объектом для шуток». Продюсер объяснил уход Цекало с телевидения

«Цекало всегда был больше продюсером, чем творческой единицей. Еще со времен кабаре-дуэта „Академия“ с Лолитой. Даже если вспомнить проект „Прожекторперисхилтон“, среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», - поделился он.

По словам критика, за рубежом Цекало продолжает работу над российскими проектами. Это приносит ему неплохой заработок. Бабичев выразил уверенность, что за кулисами шоумен чувствует себя намного комфортнее.

Цекало переехал в США в 2019 году вместе с молодой возлюбленной Дариной Эрвин, которая младше его на 31 год. Шоумен перестал общаться со своими коллегами и даже успел продать недвижимость в России.

Сам Цекало уточнял, что причиной конфликта с коллегами по Первому каналу стал именно его брак с Эрвин. По его словам, ведущие проекта «Прожекторперисхилтон» не приняли их отношения.