05 июня 2024, 12:40

«Был объектом для шуток». Продюсер объяснил уход Цекало с телевидения

Global Look Press
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После ухода с российского телевидения шоумен Александр Цекало решил сменить деятельность. Подробностями новой карьеры телеведущего с изданием «Страсти» поделился продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Цекало всегда был больше продюсером, чем творческой единицей. Еще со времен кабаре-дуэта „Академия“ с Лолитой. Даже если вспомнить проект „Прожекторперисхилтон“, среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», - поделился он.

По словам критика, за рубежом Цекало продолжает работу над российскими проектами. Это приносит ему неплохой заработок. Бабичев выразил уверенность, что за кулисами шоумен чувствует себя намного комфортнее.

Цекало переехал в США в 2019 году вместе с молодой возлюбленной Дариной Эрвин, которая младше его на 31 год. Шоумен перестал общаться со своими коллегами и даже успел продать недвижимость в России.

Сам Цекало уточнял, что причиной конфликта с коллегами по Первому каналу стал именно его брак с Эрвин. По его словам, ведущие проекта «Прожекторперисхилтон» не приняли их отношения.

США Россия Александр Цекало Телевидение
05 июня 2024, 13:17
Звезда сериала «Интерны» устроил скандал на парковке в Москве
Global Look Press
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Актер Вадим Демчог, известный благодаря роли доктора Ивана Купитмана в сериале «Интерны», за рулем автомобиля Mitsubishi протаранил ограждения на парковке в Москве. Кадрами с курьезной аварией поделился Telegram-канал Shot.

По информации канала, утром 5 июня артист приехал на площадку на Варшавском шоссе. Он захотел оставить машину в зоне за ограждениями, но на его пути встал охранник со списком. Тогда актер попытался самостоятельно убрать препятствия, чего ему не позволили сделать.

Демчог продолжил пререкаться с представителем парковки. Он настаивал, что заплатил 800 рублей и может оставлять автомобиль там, где посчитает нужным. После этого актер сел в машину и наехал на железный забор. Однако попытки проехать не увенчались успехом и артисту пришлось искать другое место на площадке.

Ранее певица Ольга Бузова потребовала от своего бывшего мужа, футболист Дмитрия Тарасова вернуть автомобиль , который он ей подарил. По ее словам, спортсмен забрал машину себе еще до развода.

Скандалы Машины Актеры Москва Шоу-бизнес
05 июня 2024, 11:40
Ольга Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей
Global Look Press
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Певица Ольга Бузова подняла свой гонорар до 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, в декабре прошлого года автор хита «Мало половин» была готова спеть за 3,5 миллиона рублей. Сейчас за ее концерт придется заплатить на миллион рублей больше. При этом к следующим новогодним праздникам цена за 45-минутное выступление взлетит до шести миллионов рублей.

В райдер артистки вошли автомобиль представительского класса с водителем, номер-люкс в пятизвёздочном отеле и 15 тысяч рублей в сутки на питание. Также в нем прописаны требования для команды певицы, которые оказались немного скромнее. Кроме того, Бузова просит подать в гримерку слабосоленую семгу, которую она очень любит.

Ранее выступление звезды на VK Fest в Уфе вызвало скандал. В День защиты детей артистка выбрала крайне откровенный наряд для шоу, чем возмутила депутата Госсобрания Башкирии Рустема Ахмадинурова и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Жалобы в Сети на внешний вид артистки также пообещали рассмотреть в СК.

Ольга Бузова Концерты Песни Музыка Шоу-бизнес
05 июня 2024, 11:15
«Рыдаю в спортзале». Леди Гага опровергла слухи о беременности
Global Look Press
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Певица Леди Гага ответила на слухи о своей беременности. Короткий ролик с опровержением она выложила в социальной сети TikTok.

«Не беременна - просто рыдаю в спортзале», - процитировала артистка песню американской певицы Тейлор Свифт Down Bad.

В ролике Леди Гага делает прическу и макияж. Кроме того, она записала аудиосообщение, в котором заявила, что не обязана соответствовать ничьим стандартам.

«Мне не нужно искать собственную эстетику. Я и есть эстетика», - заключила певица.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых Леди Гагу запечатлели с округлившимся животом. Журналисты и поклонники предположили, что певица беременна. Звезда пришла на мероприятие вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. На ее пальце удалось рассмотреть массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.

США Беременность Песни Музыка Тейлор Свифт TikTok Шоу-бизнес
05 июня 2024, 10:57
Сати Казанова потребовала деньги за срыв концерта в день траура по «Крокусу»
Global Look Press
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Певица Сати Казанова потребовала вернуть 614 тысяч рублей за аренду зала после отмены концерта в день траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, артистка настаивала на выступлении в клубе «Баунс» 24 марта. Ивент-пространство уведомило представителей Казановой об отмене концерта в день траура и предложило перенести его на другую дату.

По словам организаторов, команда певицы настаивала на проведении мероприятия, а после отказа потребовала вернуть деньги за аренду, хотя по условиям договора это было не предусмотрено, так как концерт не состоялся по независящим от площадки обстоятельств. Певица обратилась с иском в суд.

Теракт в «Крокус Сити Холле\" произошел 22 марта в подмосковном Красногорске. Боевики зашли в здание и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли концертный зал и скрылись с места. В результате произошедшего погибли 145 человек, число пострадавших превысило 550 человек.

Суд Концерты Песни Деньги Теракт в «Крокусе»

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