«Бьянка в своей стихии». Жена Канье Уэста решила родить ему ребенка
Супруга рэпера Канье Уэста модель Бьянка Цензори захотела стать матерью. Источник рассказал The Sun рассказал, что девушка во время беременности не перестанет эпатировать публику откровенными нарядами.
«Бьянка в своей стихии. Она любит внимание. <…> Она считает, что многие ее образы являются искусством, а не просто модой. Бьянка полностью предана своему делу, и это надолго», - процитировало издание инсайдера из близкого окружения звездной пары.
Источник пояснил журналистам, что модель не переживает из-за общественного мнения, ей все равно, что подумают люди.
«Я не удивлюсь, если она скоро забеременеет и по-прежнему будет носить провокационные наряды, как это делала Рианна», - сказал он.
Собеседник издания добавил, что Уэст и Цензори планируют носить парные «беременные» яркие образы, как у певицы Рианны с супругом.
При этом, по словам инсайдера, Цензори при всей любви к вниманию начала подозревать о том, что ее используют.
Ранее возлюбленную рэпера Канье Уэсаат Бьянку Цензори заметили полуголой в ресторане. Модель надела черный лиф и кремовые кружевные колготки, а нижнее белье она предпочла оставить дома.