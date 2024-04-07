«Бьянка в своей стихии». Жена Канье Уэста решила родить ему ребенка

«Бьянка в своей стихии. Она любит внимание. <…> Она считает, что многие ее образы являются искусством, а не просто модой. Бьянка полностью предана своему делу, и это надолго», - процитировало издание инсайдера из близкого окружения звездной пары.

Источник пояснил журналистам, что модель не переживает из-за общественного мнения, ей все равно, что подумают люди.

«Я не удивлюсь, если она скоро забеременеет и по-прежнему будет носить провокационные наряды, как это делала Рианна», - сказал он.

Собеседник издания добавил, что Уэст и Цензори планируют носить парные «беременные» яркие образы, как у певицы Рианны с супругом.

При этом, по словам инсайдера, Цензори при всей любви к вниманию начала подозревать о том, что ее используют.

Ранее возлюбленную рэпера Канье Уэсаат Бьянку Цензори заметили полуголой в ресторане. Модель надела черный лиф и кремовые кружевные колготки, а нижнее белье она предпочла оставить дома.