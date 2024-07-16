Бьянка Цензори пошла в кино в едва прикрывающем соски бюстгалтере

Цензори и Уэст отправились на фильм «Тихое место: День первый». Из дома модель вышла в бюстгалтере серебристого цвета, который едва прикрывал ее соски. Также она надела бейсболку с армейским принтом, полупрозрачные шорты и босоножки на каблуке.

Рэпер шел рядом со своей возлюбленной в черных шортах, сером худи и кроссовках в виде носков.

Бьянка часто появляется на публике в крайне откровенных и вызывающих нарядах. Ранее она появилась перед фотографами с розовыми волосами и в прозрачном боди.