16 июля 2024, 03:45

Бьянка Цензори пошла в кино в едва прикрывающем соски бюстгалтере

Unsplash
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Дизайнер и модель Бьянка Цензори в очередной раз попала в объективы папарацци в откровенном наряде. Для похода в кино с мужем, рэпером Канье Уэстом, она выбрала крошечный бюстгалтер, написало издание Page Six.

Цензори и Уэст отправились на фильм «Тихое место: День первый». Из дома модель вышла в бюстгалтере серебристого цвета, который едва прикрывал ее соски. Также она надела бейсболку с армейским принтом, полупрозрачные шорты и босоножки на каблуке.

Рэпер шел рядом со своей возлюбленной в черных шортах, сером худи и кроссовках в виде носков.

Бьянка часто появляется на публике в крайне откровенных и вызывающих нарядах. Ранее она появилась перед фотографами с розовыми волосами и в прозрачном боди.

16 июля 2024, 02:07
Внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж
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Внучка Никиты Михалкова, Наталья Степаненко, недавно вышла замуж. Девушка опубликовала кадры со свадебного торжества, на котором был ее известный дедушка.

На свадьбе 21-летняя Наталья была в белом приталенном платье и фате. Жених в традиционном черном классическом костюме. Его имя внучка Михалкова называть не стала.

Бракосочетание состоялось чуть более месяца назад. Однако Степаненко решила делиться снимками с праздника только на днях.

Подписчики девушки активно поздравляют ее с таким важным событием, желая счастья и долгих лет совместной жизни. Сейчас новоиспеченные супруги проводят медовый месяц в Бодруме.

Ранее Никита Михалков во время встречи со студентами и школьниками в Челябинске поделился своим мнением по поводу отмены российской культуры на Западе. По его мнению, это «бездарно и недальновидно».

Свадьбы Никита Михалков
16 июля 2024, 00:17
Бурунов высказался о втором сезоне «Слова пацана»
РИА «Новости»
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Снимать второй сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» нет смысла. Об этом актер Сергею Бурунов заявил в беседе с изданием NEWS.ru.

«История „Слова пацана“ затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену. В нем показали определенный отрезок времени с 1986 по 1989 год. Дальше уже „Бригада“», - сказал он.

По словам артиста, именно поэтому он не хотел бы видеть продолжение истории. Также Бурунов добавил, что этот вопрос нужно задавать не ему. В первом сезоне актер сыграл отца братьев Вовы Адидаса (Иван Янковский) и Марата (Рузиль Минекаев).

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», который снял режиссер Жора Крыжовников, получил специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии «Ника».

Также «Словом пацана» неожиданно заинтересовались в США. В The New York Times вышла рецензия на многосерийный фильм.

Сериалы Фильмы Актеры
15 июля 2024, 23:36
Умер композитор и музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий
Freepik
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Композитор и музыкальный руководитель «Ленкома Марка Захарова» Сергей Рудницкий скончался в возрасте 69 лет, причины смерти не уточняются. Об этом сообщили на сайте театра.

В некрологе отметили, что 50 лет творческой деятельности Рудницкий отдал театру. Он был соавтором Марка Захарова и автором музыки к спектаклям, в частности, к «Шуту Балакиреву», «Чайке», «Пер Гюнту» и «Дню опричника».

Рудницкий также создал аранжировки ко многим кинофильмам. Например, к советским картинам «Берегите женщин», «31 июня», «Убить дракона». Кроме того, он был композитором церемоний вручения премий «Кинотавр» и ТЭФИ.

В 2012 году Рудницкий получил звание народного артиста России.

Его творчество высоко оценивали не только коллеги, но и зрители. Рудницкий внес большой вклад в музыкально-театральное искусство России, был членом Союза композиторов РФ.

«Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим. Соболезнуем семье и близким», - заключили в некрологе.

Смертность Музыка Театры
15 июля 2024, 23:03
Новой девушкой Джонни Деппа оказалась россиянка
РИА «Новости»
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Американский актер Джонни Депп начал встречаться с российской моделью. Они познакомились три года назад, сообщила газета Daily Mail.

Источники из окружения голливудской кинозвезды заявили, что 28-летняя косметолог и модель Юлия Власова познакомилась с актером на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах. Встреча произошла в августе 2021 года.

По данным издания, ранее девушка делилась в соцсетях совместными фотографиями с Деппом. Однако она не подтверждала, что у них с актером романтические отношения.

Ранее стало известно, что американского актера Остина Батлера, который снимался в «Дюне 2», могут пригласить на главную роль в новых «Пиратах Карибского моря». Кинофраншизу перезапустят без Джонни Деппа.

Актера отстранили от роли после судебных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд.

Кино Актеры Джонни Депп

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