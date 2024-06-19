19 июня 2024, 03:04

Бузовой не разрешили спеть на выпускном в ее школе

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певице и телеведущей Ольге Бузовой не разрешили выступить в родной школе в Санкт-Петербурге. Об этом артистка рассказала поклонникам в Instagram.*

По словам Бузовой, она сильно скучает по своей школе и хотела бы спеть перед выпускниками в учебном заведении.

«Меня учителя гнобили. И до сих пор директор школы не пускает меня в школу.

Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет», - пояснила артистка.

Бузова также поделилась в соцсети фотографиями со своего выпускного. Она отметила, что «блистала на нем в бирюзовом платье и еще не знала, какой интересный путь ей предстоит».

В мае известная ведущая подвела итоги 20 лет работы на телевидении. Ольга Бузова рассказала, что подвергалась ненависти и хейту от коллег, но смогла выстоять.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Ольга Бузова Санкт-Петербург Соцсети Instagram
18 июня 2024, 19:54
Скончалась вдова Эльдара Рязанова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На 84-м году жизни скончалась вдова советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. О ее смерти в Telegram-канале сообщила кинокритик и сценарист Лариса Малюкова.

«Сегодня умерла Эмма Абайдуллина, жена Эльдара Рязанова», - подчеркнула она.

Абайдуллина долгое время была худруком киноконцертного зала «Эльдар». Малюкова отметила, что судьба объединения теперь под вопросом.

Заместитель художественного руководителя зала Елена Гурко в беседе с ТАСС назвала вдову Рязанова локомотивом организации.

«Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность», - отметила она.

По словам Гурко, у Абайдуллиной было много друзей, а Рязанов посвящал своей супруге стихи.

Дату и место прощания с вдовой режиссера пока не определили.

Эмма Абайдуллина родилась в 1941 году. Посвятила много лет журналистике. Их свадьба с Рязановым состоялась в 1995 году. Для режиссера брак был третьим по счету.

Эльдар Рязанов скончался в 2015 году. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Актеры
18 июня 2024, 16:35
Певица Нюша угодила в скандал из-за концерта в Оренбурге за 5,6 млн рублей
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Жители Оренбурга возмутились приглашением певицы Нюши на школьный выпускной 28 июня. Выступление артистки должно было обойтись в 5,6 миллиона рублей, сообщило издание Msk1.ru.

По информации портала, родители потребовали отменить мероприятие и отправили запрос в прокуратуру, Роскомнадзор, министерство образования и администрацию города.

«Мы считаем, нецелесообразно растрачивать бюджет в размере 5,6 млн рублей на концерт, когда сотни потопленных семей еще не получили компенсацию за потерю имущества в результате наводнения!» - написали возмущенные жители.

Согласно публикациям в СМИ, власти запланировали 45-минутное выступление певицы вместе с командой из девяти человек. Кроме того, артистам должны были оплатить авиабилеты из Москвы и обратно, проживание и питание. При этом по результатам голосования на портале «Активный гражданин» учащиеся сами изъявили желание видеть на концерте именно Нюшу.

На днях певица снялась в бикини для своих поклонников. Откровенное фото она опубликовала в своих социальных сетях.

Дети Скандалы Концерты Песни Музыка Школьники Певица Нюша
18 июня 2024, 15:27
«Раз и сразу». Лепсу выдвинули условия свадьбы с 18-летней невестой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Народному артисту России Григорию Лепсу выдвинули условия для свадьбы с 18-летней Авророй Кибой. Слова 74-летней бабушки невесты Галины Палиловой передало издание «Комсомольская правда».

«Это вы с чего решили, что там свадьба уже? Нет, я не знаю насчет свадьбы, должно быть сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (помолвка - прим. ред). Я не думаю, что сейчас раз - и сразу свадьба», - заявила родственница.

Секреты личной жизни внучки бабушка не стала раскрывать.

Кибе исполнилось 18 лет 5 февраля этого года. Разница в возрасте с народным артистом России составляет 43 года.

Лепс представил невесту публике на премии МУЗ-ТВ. Киба в своих соцсетях показала фотографии с помолвочным кольцом и гигантскими букетами цветов.

Народному артисту России Григорию Лепсу выдвинули условия для свадьбы с 18-летней Авророй Кибой. Слова 74-летней бабушки невесты Галины Палиловой передало издание « Комсомольская правда ».

Семья Свадьбы Шоу-бизнес Григорий Лепс
18 июня 2024, 13:07
Сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер попал в больницу
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Британский актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит», попал в больницу. Его госпитализировали после падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда, сообщило издание Mirror.

«Легендарный актер потерял равновесие во время напряженной сцены боя и упал со сцены», - говорится в сообщении.

Публику пришлось выводить из театра, спектакль отменили. По словам очевидца, он слышал, как упавший актер кричал: «Помогите мне, помогите мне».

Информации о серьезности полученной актером травмы не поступало. Врачи заверили, что артист быстро выздоровеет. Сейчас он находится в хорошем настроении.

Издание отметило, что зрители выразили обеспокоенность по поводу произошедшего и пожелали артисту скорейшего восстановления.

Больницы Спектакль Театры Актеры Властелин колец

Новости по теме