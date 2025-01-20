20 января 2025, 04:24

Бузовой исполнилось 39 лет. Что загадала певица

РИА «Новости»
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Телеведущей, певице Ольге Бузовой 20 января исполнилось 39 лет. Из участницы скандального шоу она превратилась в одну из самых популярных российских артисток, а незадолго до дня рождения намекнула на новый роман и рождение детей. 360.ru узнал, чем живет звезда и что запланировала на будущий год.

О новом мужчине в жизни певицы стало известно в конце 2024 года. Она опубликовала в соцсетях совместное фото , но прикрыла лицо избранника львиной мордой, чем запустила новый мем. С ним же, судя по одежде, она сняла видео из Красной Поляны - избранник подарил ей большой букет роз. Однако его имя до сих пор неизвестно.

Поклонники застали Бузову в свадебном салоне в Москве за примеркой платьев. Стилист Никита Карстен сообщил, что она уже обсудила с ним три свадебных образа. Однако кольца на пальце певица так и не показала.

Если сплетни не врут, то загадочный мужчина станет вторым мужем звезды. В 2016 году она с большим скандалом развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Певица решила стать матерью.

Слух о беременности она запустила сама в конце августа на модном показе в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме.

«Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» - сказала Бузова.

Правда, за несколько месяцев живот так и не вырос. В декабре на Fashion New Year Awards Бузова заявила, что в 2025 году решила стать матерью.

Незадолго до дня рождения она сделала себе несколько дорогих подарков - купила две брендовые сумки и исполнила мечту и побывала на концерте Coldplay. Сам праздник, судя по видео в соцсетях, певица встретит на курорте. Поклонникам же она презентовала ремикс песни «Под звуки поцелуев» от Alex Say.

Кроме Бузовой, личное счастье нашли другие знаменитости. Телеведущая Ксения Бородина приняла предложение руки и сердца от Николая Сердюкова, а Ида Галич - от Олега Ледвича.

Ольга Бузова Телевидение Шоу-бизнес
20 января 2025, 02:09
Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл впервые стал отцом
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Популярный британский актер и звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл впервые стал отцом. Об этом сообщил американский журнал People со ссылкой на собственный источник.

Кавилл и его возлюбленная Натали Вискузо стали родителями, но при этом неизвестны точная дата рождения ребенка, а также его имя и пол.

Журнал отметил, что ранее издание Daily Mail опубликовало фотографии, на которых актер со своей девушкой прогулялись с детской коляской в Австралии. У Кавилла в этой стране сейчас съемки в фильме «Вольтрон».

Актер и его девушка объявили, что ждут ребенка в апреле 2024 года. Кавилл тогда признавался, что волнуется из-за будущего пополнения и даже попросил у фанатов советов по воспитанию детей в посте, посвященном Дню отца.

Кавилл и Вискузо, которая является вице-президентом в телекомпании Vertigo Entertainment, официально заявили, что находятся в отношениях весной 2021 года.

В прошлом году многие российские и западные звезды стали родителями , кто впервые, а кто поддержал тренд на многодетность. В списке счастливых родителей звезда «Универа» Анна Хилькевич, певица Сати Казанова, бизнесмен Илон Маск и голливудская актриса Марго Робби.

Великобритания Дети Семья Актеры Ведьмак
20 января 2025, 01:49
Погребняк поздравила россиян с Рождеством в Крещение
РИА «Новости»
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Блогер и предприниматель Мария Погребняк вслед за коллегой по цеху Анастасией Ивлеевой решила показать свои знания религиозных праздников, однако получилось по-другому. На Крещение Господне она разместила на своей странице в соцсети поздравление с Рождеством.

Внимательные подписчики указала Погребняк на ее ошибку. После этого она удалила старый пост и выставила новый, но уже с поздравлением с Крещением. Однако «рождественская» публикация Марии успела стать объектом насмешек в сети.

Поводом для ироничных комментариев стал и тот факт, что блогер, судя по фото с пальмами, уехала подальше от российских холодов, а потом стала поздравлять россиян с одним из главных христианских праздников.

Аналогичную оплошность недавно совершила Ивлеева. В коротком посте блогерша написала «Христос Воскресе». Пользователи негативно отреагировали на поздравление. Вскоре она его удалила.

Праздники Соцсети Блогеры Анастасия Ивлеева Крещение
20 января 2025, 01:33
Стало известно, сколько зарабатывает звезда «Аноры» Юра Борисов
РИА «Новости»
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Гонорар актер Юры Борисова увеличился в два раза на волне феноменального успеха картины «Анора». Об этом Kp.ru рассказал один из кастинг-директоров артиста.

По его словам, не существует фиксированной ставки за съемочный день, так как она зависит от множества факторов. В частности, от бюджета картины и занятости актера на этот период. Случается так, что артист участвует в проекте, когда его устраивает оплата, хотя в самом сценарии он может быть не заинтересован.

Кастинг-директор отметил, что Борисов всегда тщательно выбирал проекты, а теперь, вероятно, будет делать это еще с большим старанием.

«Гонорар за съемочный день вырос со средних 150 тысяч рублей - в два раза. Но есть известная фраза от самого Борисова „в хорошем кино больших денег не платят, так как туда актеры и так идут играть“», - подчеркнул он.

По его словам, сейчас в производстве находятся семь российских кинопроектов, где Борисову достались главные роли. Если говорить о премьерах, то в феврале выйдут в прокат картины «Пророк. История Александра Пушкина» и «Вот и кончится лето».

Ранее супруга актера Анна Шевчук отреагировала на появление фотографии Борисова в рекламе американского банка спермы, отметив, что он не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира.

День Победы 9 мая Кино Фильмы Россия Зарплаты Актеры Юра Борисов
19 января 2025, 23:37
Навка расплакалась на шоу «Народный Ледниковый период» из-за Вали Карнавал
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка эмоционально отнеслась прокату Валентины Карнауховой, известной как Валя Карнавал, расплакавшись прямо в эфире шоу «Народный Ледниковый период». Новый выпуск проекта показали на Первом канале.

«Я заплакала в конце, правда. Вы меня тронули до глубины души. Это было так пронзительно для меня, что не могла удержать слез». - призналась прославленная фигуристка.

Карнавал выступила с Никитой Кацалаповым. Они вышли на лед под советскую военную композицию «Журавли», показав драматичный и при этом очень чувственный номер.

Входящая в состав жюри Навка также отметила прогресс, достигнутый блогершей, похвалив и Карнавал, и Кацалапова.

Ранее Валя Карнавал призналась, что готова стать наставником в проекте «Голос».

На прошлой неделе в Домодедове показали ледовое шоу Навки и Петра Чернышова «Новогодний самовар», причем выступлению даже не помешал прошедший в тот день дождь.

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