Бузова в очередной раз эпатировала публику на вручении премии «Жара Music Awards»

Бузова известна своими долгими спичами, премия «Жара Music Awards» не стала исключением. Артистка напомнила о своих заслугах, о насмешках коллег и о своей дороге, на которой она «падала, ошибалась и поднималась».

«Я могу сказать одно, что все это время я была настоящей. Сейчас я такая, какая есть, со своими достоинствами и недостатками, лишними килограммами, когда я бросала курить. И наоборот шикарным прессом, который я качаю в спортзале сама», - заявила Бузова.

Певица не ограничилась словами и продемонстрировала свои умения прямо в платье.

Ранее Бузова заявила, что задумывается о политической карьере. Артистка напомнила про песню со словами: «Я вторая после Путина», и заявила, что ее это устраивает.