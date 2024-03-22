Бузова ушла со съемок в слезах после разговора с Давой

«Ты знаешь, что это была эффектная встреча, спустя два года. Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала!», - сказала Бузова блогеру.

Затем она ушла с площадки, не сдерживая слез. Что произошло между бывшей звездной парой - пока остается загадкой.

Романтические отношения Бузовой и Давы закончились в 2021 году. Артистка тяжело переживала разрыв. Она публиковала в Stories переписку с блогером. По словам телеведущей, бывший возлюбленный поднимал на нее руку, а также изменял.

На днях телеведущая и певица Ольга Бузова заговорила о новых отношениях. Она обратилась к подписчикам в соцсетях с просьбой помочь выбрать дату ее свадьбы.