05 июля 2024, 17:22

Бузова случайно раскрыла имя тайного поклонника

Global Look Press
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Певица Ольга Бузова получила букет роз от тайного поклонника во время отдыха в Колумбии. Видео с подарком она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«У меня просто нет слов сейчас. Я уберу записочку, чтобы лишнего не увидели», - сказала звезда на видео.

При этом часть открытки попала в кадр. На ней была надпись: «От Дмитрия с любовью».

Бузова уточнила, что отправитель букета сейчас находится на другом конце земного шара.

Пользователи Сети начали гадать, кто может быть этим тайным поклонником. Некоторые из них выразили надежду, что это не бывший муж певицы, футболист Дмитрий Тарасов.

Ранее Бузова чуть не упала, когда выходила из машины в Благовещенске. Певица на высоких каблуках торопилась к встречающим ее фанатам.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

05 июля 2024, 14:29
Сеть кинотеатров отменила показы шоу студии Гудкова
Freepik
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Глава отдела маркетинга и рекламы сети кинотеатров «Киномакс» Ольга Лотоцкая заявила, что шоу студии юмориста Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри 28 „Черное небо вампиров“ не покажут зрителям в залах компании. Об этом она рассказала ТАСС.

Глава отдела маркетинга и рекламы сети кинотеатров «Киномакс» Ольга Лотоцкая заявила, что шоу студии юмориста Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри 28 „Черное небо вампиров“ не покажут зрителям в залах компании. Об этом она рассказала ТАСС.

По ее словам, принять такое решение побудили обращения региональных властей и патриотических организаций.

Представитель компании отметила, что не имеет точной информации о незаконных действиях со стороны создателей фильма. Более того, авторы шоу не являются иностранными агентами или экстремистами, а также не находятся под следствием.

Лотоцкая заверила, что зрителям вернут деньги за купленные билеты, и принесла извинения за предоставленные неудобства.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить деятельность Гудкова. Она удивилась, почему артиста до сих пор не признали иностранным агентом, так как, по ее мнению, он высказывался против спецоперации и призывал спонсировать ВСУ.

Показ шоу уже отметили в Череповце, Тольятти и Мытищах. Активисты потребовали отменить сеансы в кино во всех городах.

Кино Фильмы Шоу-бизнес
05 июля 2024, 12:46
Лечение Отара Кушанашвили будет контролировать главный онколог Минздрава
Global Look Press
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Журналиста и ведущего Отара Кушанашвили переведут в московский онкоцентр имени Блохина, а лечение проконтролирует главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на племянницу шоумена Луизу.

По информации издания, сейчас врачи с помощью капельниц поднимают уровень белка в крови Кушанашвили. Это поможет ему подготовиться к операции. Процедура займет примерно 20 дней.

Племянница журналиста поблагодарила всех, кто помогал шоумену после госпитализации. Например, певец Валерий Меладзе собирал деньги на лечение Кушанашвили, а артист Николай Басков передал большую сумму денег и нашел врачей.

Шоумена увезли в больницу в подмосковном Красногорске в четверг, 20 июня. Его экстренно прооперировали. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Больницы Болезни Минздрав Врачи Онкология Николай Басков Валерий Меладзе Шоу-бизнес Отар Кушанашвили
05 июля 2024, 12:22
Прилучный захотел отсудить детей у Муцениеце
Global Look Press
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Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают судебные разбирательства после развода. Теперь их детям придется выбирать, с кем из родителей они будут жить, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, разбирательства инициировал Прилучный. Заседание суда по определению места жительства детей звездной пары прошло 4 июля.

Авторы публикации предположили, что актер хочет отсудить детей у бывшей, чтобы не платить алименты. На повторном заседании 29 августа семилетняя Мия и 11-летний Тимофей должны будут решить, с кем из родителей они хотят остаться.

Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году. С тех пор они постоянно судятся, потому что актриса выписала экс-супруга из квартиры и потребовала алименты.

Недавно Муцениеце впервые высказалась о новой жене Прилучного. Она также обвинила бывшего мужа в безразличии по отношению к их общим детям.

Суд Дети Отношения Громкие разводы Брак Актеры Павел Прилучный Агата Муцениеце
05 июля 2024, 11:23
«Проводил время глупо». Отар Кушанашвили опубликовал первое видео из больницы
Global Look Press
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Журналист и ведущий Отар Кушанашвили поделился своими планами после выписки из больницы. Видео из палаты он опубликовал на своей странице в Telegram-канале.

Шоумен показал капельницу, которая стоит рядом с его койкой.

«Смотрите-смотрите, к чему приводит безалаберное отношение к своему здоровью», - сказал Кушанашвили.

По словам журналиста, он начал день с прогулки по больничным коридорам. Кушанашвили добавил, что теперь с отвращением думает об алкоголе и очень сожалеет о том, что не смог потратить время, проведенное в больнице, на чтение книги писателя Михаила Зощенко.

«Я с таким воодушевлением думаю о том, что, возможно, если я выполню все предписания, мне надо будет закрыться дома в катакомбах, где я скроюсь окончательно от публики, пока не приведу себя в порядок. Но я должен терпеть, терпеть, терпеть. А можно было бы не терпеть, если бы я, самый умный парень на Земле, время от времени не проводил время глупо», - посетовал он.

В заключение шоумен поблагодарил всех, кто переживает о его самочувствии.

Кушанашвили госпитализировали в четверг, 20 июня. Его экстренно прооперировали в больнице в подмосковном Красногорске. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Книги Больницы Отар Кушанашвили

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