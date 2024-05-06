Бузова расплакалась из-за татуировки экс-возлюбленного Манукяна

Бузова и Манукян разошлись три года назад, причем не самым приятным образом. Певица обвинила блогера в рукоприкладстве.

Она призналась, что после разрыва они так и не смогли нормально поговорить. Кроме того, Бузова до сих пор одинока. Возможно, во время эфира она просто перенервничала, ее чувства были задеты.

«Я не буду эту тему обсуждать. Давид, прекращай», - заявила она.

После участия в программе с бывшей возлюбленной Манукян снова подписался на страницу певицы в соцсетях.

Ранее телеведущая призналась, что начала задумываться о политической карьере. По ее словам, планов на участие в выборах пока нет, но в целом ее вполне устраивает «быть второй после Путина».