04 апреля 2024, 13:09

Бузова призналась, что три года живет без отношений

РИА «Новости»
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Телеведущая Ольга Бузова призналась, что уже три года находится в статусе свободной женщины. Себя она назвала сокровищем для будущего спутника жизни, сообщило издание kp.ru.

На пресс-показе фильма «Дождь из мужчин» в кинотеатре «Октябрь» Бузова заявила, что у нее три года нет близости с мужчиной. При этом ведущая отметила, что воспитана консервативно и до сих пор надеется встретить настоящую любовь.

«Поэтому я верю в любовь, чувства и в то, что это будет особенно, по-настоящему. Более того, мой будущий мужчина, муж будет знать, что ему достался действительно бриллиант», - сказала Бузова.

В 2021 году, после завершения ее последних отношений с Давой, телеведущая полностью погрузилась в свою карьеру и творчество. Бузова добавила, что не хочет следовать образу жизни персонажа фильма, которого озвучила. Она не планирует постоянно искать новых партнеров, стремясь залечить внутреннюю пустоту и одиночество. По ее словам, такой путь не ведет к счастью.

Первым мужем ведущей стал футболист Дмитрий Тарасов в 2012 году, однако к декабрю 2016 года пара оказалась в состоянии развода. В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с блогером и музыкантом Давидом Манукяном, более известным как Дава, призвав своих поклонников воздержаться от вопросов о их личной жизни.

При этом Бузова наотрез отказалась регистрироваться на сайтах знакомств. Она поделилась, что не испытывает дефицита мужского внимания.

Ольга Бузова Отношения
04 апреля 2024, 14:07
Анита Цой чуть не развелась с мужем во время гастролей
РИА «Новости»
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Певица Анита Цой едва не рассталась с супругом Сергеем во время одного из своих гастрольных туров. Она рассказала об этом в интервью «Пятому каналу».

Артистка сообщила, что ее муж поехал с ней на концерт в другой город. Она предложила ему присоединиться к ней на сцене. Тот согласился, однако впоследствии осознал, что совершил ошибку - ему явно не понравилось быть частью выступлений.

«Честно говоря, мы чуть не расстались. Я думала, мы не доживем до конца тура. Муж, конечно, не любитель выходить на сцену. Дома любит под гитару на кухне петь, а там - нет», - рассказала артистка.

По ее словам, этот инцидент, несмотря на всю сложность, принес свои положительные моменты. Возвращение домой после турне принесло паре свежие чувства и дало ощутить себя «обновленными».

Летом певица Анита Цой выступила с концертом для бойцов СВО в Дмитровском округе. Она также обсудила с военными планы на будущее.

Отношения Анита Цой
04 апреля 2024, 13:49
Стало известно о крупных долгах режиссера скандального сериала «Монастырь»
РИА «Новости»
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Режиссер скандального сериала «Монастырь» Александр Молочников задолжал организации «Ренессанс кредит» полмиллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Режиссер оказался в долгу перед банком, что может обернуться для него сроком до двух лет заключения.

До переезда в США Молочников взял займ в 471 869 рублей. Вероятно, эти средства понадобились на первое время жизни в Соединенных Штатах.

Через год после выдачи кредита «Ренессанс Кредит» обратился в суд с требованием возвращения заемных средств в полном объеме. В связи с тем, что в 2023 году Молочников получил статус резидента США, он, вероятно, не будет присутствовать на судебных заседаниях.

Это дает суду основания признать режиссера виновным в умышленном уклонении от выплаты долга по кредиту. За это ему грозит до двух лет колонии.

Русская православная церковь сочла сериал «Монастырь» с блогером Анастасией Ивлеевой карикатурой на монашество и одобрила отказ фильму в прокатном удостоверении. Картину сняли в Кирилло-Белозерском монастыре, который имеет статус музея.

Долги Сериалы Режиссер Кредиты
04 апреля 2024, 12:39
МакSим опубликовала редкие фото в леопардовом купальнике
РИА «Новости»
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Певица МакSим поделилась с поклонниками снимками, на которых позирует на яхте в черном купальнике и тунике с леопардовым принтом. Она выложила их в своих социальных сетях.

Недавно она призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости. Психолог Елена Царева рассказала «360», что могло стать причиной болезни исполнительницы.

Певица также опровергла слухи о том, что собирается приостановить свою концертную деятельность и начать петь под фонограмму на корпоративах.

Звезда рассказала, что отправилась в отпуск вместе с детьми. Она проводит время в Египте в компании своих дочерей: 15-летней Александры и девятилетней Марии.

МакSим выступает против любых диет. Она старается ограничивать себя в еде не ради внешнего вида, а ради веры.

Артистка время от времени посещает монастырь, расположенный у озера Иссык-Куль, практикуя аскетизм.

Фото Певица МакSим Шоу-бизнес
04 апреля 2024, 12:28
Киркоров попал на видео без парика и в домашней обстановке
РИА «Новости»
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После вынужденного перерыва, связанного со скандальной вечеринкой блогера Насти Ивлеевой, народный артист Филипп Киркоров вернулся в публичное пространство в новом образе брюнета. Подруга артиста Виктория Шелягова запечатлела певца в домашней обстановке, без парика и опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

Шелягова в гостях у Филиппа Киркорова наслаждалась творчеством артиста. Вместе с хозяином жилища они смотрели выступление певца по телевизору, сидя за столом. В какой-то момент блогер начала снимать себя и музыканта на камеру смартфона.

Грустный и лохматый певец сидел, подперев щеку рукой. Он тоскливо слушал свой старый трек. Артист был одет без привычного лоска, а также на нем не было парика.

Заметив съемку, он произнес в объектив строчки из песни: «Любовь в нас еще жива». Шелягова отметила, что это ее самый любимый хит.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что направит письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросит лишить Киркорова звания народного артиста. Общественник объяснил такое решение тем, что поступки артиста, не соответствуют высокому званию.

Филипп Киркоров Видео Блогеры Россия Шоу-бизнес

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