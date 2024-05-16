Бузова призналась, что ее просят петь под фонограмму

«Голос всегда идет со звуком, и истинное наслаждение получает мой директор и звукорежиссер, потому что он слышит все, каждый мой вдох и выдох», - сказала она.

Исполнительница хита «Мало половин» призналась, что съемочные группы различных телепрограмм специально настаивают на том, чтобы звезды пели под фанеру. Она объяснила это тем, что им нужен качественный звук на видео.

«Если говорить о телевизионных проектах, то нас даже просят делать хороший дабл и хороший плюс-минус, чтобы зритель получал хороший звук», - пояснила Бузова.

При этом выступление под фонограмму на живых концертах сегодня не приветствуется. Певице Кристине Орбакайте из-за этого пригрозили штрафом в пять миллионов рублей.