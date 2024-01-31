31 января 2024, 01:39

Бузова получила в подарок от молодого миллионера дорогую машину

РИА «Новости»
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На днях певица Ольга Бузова отметила свое 38-летие. Артистка показала поклонникам в соцсетях минивэн Mercedes-Benz V-Класс XL 300, стоимостью около 40 миллионов рублей. Роскошный подарок Бузова получила от богатого поклонника, сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, телеведущая познакомилась с 36-летним миллионером более пяти лет назад в ресторане. Он тогда еще только начинал карьеру в банке. Мужчина влюбился в Бузову и подарил ей дорогие серьги с бриллиантами.

Но певица не ответила ему взаимностью и они перестали общаться. Полтора года назад этот мужчина, заработавший миллионы на криптовалюте, снова начал оказывать знаки внимания Бузовой.

В прошлом году он оплатил день рождения ее отца и почти каждый день отправлял Ольге огромные букеты за 150-200 тысяч рублей, даже когда она была на съемках за границей.

Кроме того, миллионер подарил Бузовой эксклюзивные туфли Jimmy Choo, украшенные семью тысячами кристаллов Swarovski. Цена такой модели составляет около 700 тысяч рублей. Несмотря на подарки, певица продолжает держать поклонника на дистанции.

Ранее мать Ольги Бузовой Ирина рассказала, что дочь не смогла поменять машину и продолжает ездить на Mercedes восьмилетней давности.

Ольга Бузова Соцсети
31 января 2024, 00:03
Психолог объяснил, почему Кудрявцева плеснула водой в участницу шоу Малахова
РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева выплеснула стакан воды в лицо одной из участниц программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» из-за эмоционального истощения, вызванного разводом. Об этом сайту kp.ru рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

По ее словам, когда в жизни человека происходят какие-то травмирующие события или же ситуации, вызывающие большую гамму чувств и эмоций, то его психике приходится тратить много ресурса. Под последним психолог понимает «запас жизненных сил», необходимых для анализа информации и формировании на нее адекватной реакции.

«Человек в процессе развода, еще и публичный, вполне может находиться в состоянии эмоционального истощения и в какой-то момент резко среагировать», - заявила Алексеева.

Кудрявцева и без этого много времени тратит на работу с личными историями людей, в которых хватает трагических моментов. В программе Малахова она посочувствовала белорусскому музыканту Виктору Мохневу, брошенному матерью мальчиком в общественном туалете. Он прошел детский дом, пока не попал в новую семью. Его мать телеведущая и облила водой, не поверив в ее раскаяние.

Кудрявцева просто не сдержала эмоций, потому что она живой человек, подчеркнула Алексеева. Психолог также отметила, что общественность часто требует от публичных людей «ходить в белом пальто» и лгать о том, что их якобы ничего не волнует и не трогает.

Ранее психолог проекта «Новые пацанки» Любовь Розенберг рассказала, что Кудрявцева рассталась с хоккеистом Игорем Макаровым, потому что устала закрывать глаза на его алкогольную зависимость и безразличие к семье.

Россия Лера Кудрявцева Телевидение Андрей Малахов
30 января 2024, 23:45
Солист группы «Би-2» Бортник вылетел из Таиланда в Израиль
РИА «Новости»
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Музыкант Егор Бортник*, выступающий под псевдонимом Лева Би-2, вылетел из Таиланда в Израиль. Остальные участники группы остаются в миграционной тюрьме — в общей камере на 80 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Би-2».

Участников группы «Би-2» задержали 24 января после концерта на Пхукете. Миграционная служба Таиланда обвинила музыкантов в нарушении миграционного и трудового законодательств страны. Сначала участникам группы назначили штраф, после чего направили в миграционную тюрьму.

Позже стало известно, что только Егору Бортнику* разрешили покинуть тюрьму и улететь в Израиль , так как он является гражданином этой страны. Остальным участникам группы отменили ранее согласованный отъезд в Израиль. Они остаются в миграционной тюрьме.

От встречи с российским консулом музыканты отказались.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Музыкант Егор Бортник*, выступающий под псевдонимом Лева Би-2, вылетел из Таиланда в Израиль. Остальные участники группы остаются в миграционной тюрьме - в общей камере на 80 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Би-2».

Штрафы Израиль Концерты Тюрьмы Россия Музыка Таиланд
30 января 2024, 21:57
Михалков рассказал о судьбе Пугачевой после возвращения в Россию
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева никогда не сможет вернуть прежний статус в России. Об этом режиссер Никита Михалков заявил в интервью ТАСС.

По мнению Михалкова, у граждан страны поменялось отношение к Пугачевой после ее отъезда за рубеж. В случае возвращения артистка никогда не сможет занять то место в обществе, которое она имела до начала спецоперации.

«Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые могут обойтись без Челябинска, Мурманска, Владивостока или Костромы», - сказал он.

Режиссер также не стал исключать возможность совместной работы с вернувшимися в Россию артистами, если те продемонстрируют переосмысление ситуации. Также Михалков не сможет работать с человеком без чувства уважения к нему.

Ранее экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев предположил, что Алла Пугачева уехала из России из-за своего мужа шоумена Максима Галкина*, который уговорил ее на этот шаг.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Режиссер Россия Алла Пугачева Никита Михалков Максим Галкин
30 января 2024, 19:20
Вокалисту группы «Би-2» Бортнику разрешили улететь в Израиль
РИА «Новости»
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Лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева Би-2) стал единственным членом коллектива, которому разрешили покинуть миграционную тюрьму Таиланда. В данный момент артист находится в аэропорту, где ждет рейса в Израиль. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале коллектива.

Авторы публикации подчеркнули, что остальным участникам группы в согласованном заранее вылете в Израиль отказали. Они остались в миграционной тюрьме.

Группу «Би-2» задержали 24 января после их выступления в Пхукете. Миграционная служба Таиланда заявила, что артисты дали концерт без получения лицензии на трудовую деятельность, которая является обязательной для иностранцев.

Сначала музыкантам назначили штраф, а после отправили в миграционную тюрьму.

На помощь артистам попытались прийти российские дипломаты, но участники коллектива отказались с ними общаться. После этого руководство миграционной службы отменило ранее согласованный отъезд музыкантов в Израиль.

По данным представителей коллектива, группу держат в общей камере на 80 человек.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Израиль Тюрьмы Россия Музыка Таиланд

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