Бузова опозорилась перед поклонниками, вывалившись из машины

В тот день артистка прибыла в Амурский государственный университет. Фанаты встретили ее у двери автомобиля. Когда звезда начала выходить из него, то споткнулась на высоких каблуках.

Поклонники испугались за здоровье телеведущей, однако брюнетка быстро пришла в себя и успокоила их. Позже знаменитость в соцсетях поблагодарила благовещенцев за гостеприимство.

Ранее стало известно, что Бузова подняла свой гонорар до 4,5 миллиона рублей. Еще в декабре 2023 года она могла спеть за 3,5 миллиона. Теперь за ее концерт придется заплатить на миллион больше. К новогодним праздникам 2024 года цена за выступление Бузовой может вырасти до шести миллионов.