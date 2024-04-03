Бузова наотрез отказалась регистрироваться на сайтах знакомств

Американская актриса Кирстен Данст поделилась воспоминаниями о «темной стороне» Голливуда. Она рассказала об одном из инцидентов в интервью для The Telegraph.

Звезда фильма «Человек-паук» вспомнила неприятную ситуацию, которая произошла с ней в 16 лет. Один из режиссеров вел себя неподобающим образом во время личной встречи в офисе. Его имя актриса не стала разглашать.

На тот момент Данст уже была вполне узнаваемой актрисой благодаря своим работам в кино с шести лет и роли в фильме «Интервью с вампиром» в 11-летнем возрасте.

«Режиссер-мужчина держал меня в своем кабинете и спрашивал меня о фильме, в котором хотел бы меня снять, а затем совершенно неожиданно задал неуместный вопрос. <…> Это было совершенно неприлично. И я помню, как сидела там и осознавала, что что-то не так, но понятия не имела, что мне делать», - вспомнила актриса.

Она добавила, что после инцидента сразу обратилась за помощью к своей матери, которая взяла ситуацию под свой контроль и разорвала все связи с этим режиссером. Впоследствии женщина всегда сопровождала юную Кирстен на съемочных площадках.

«Мне удалось избежать этой хищнической стороны бизнеса только потому, что куда бы я ни пошла, моя мать буквально всегда была рядом», - подчеркнула Данст.

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