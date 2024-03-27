Бузова намекнула на скорую свадьбу

Несколько недель назад артистка намекнула фанатам на предстоящую свадьбу , предложив им подобрать подходящую дату. Затем она появилась на публике с кольцом, напоминающем обручальное. На вопрос журналистов телеведущая сообщила, что носит его уже два месяца.

«Да, оно уже два месяца», - ответила Бузова.

Когда речь заходила о личной жизни, Ольга лишь улыбалась и намекала на то, что ее сердце уже несвободно. Имени своего избранника она не назвала.

Очевидно, мужчина, сейчас находящийся рядом с ведущей, не жалеет подарков.

«Бабушка мне всегда говорила: „Олечка, когда будешь выходить замуж, главное, чтобы человек был непьющий и не жаден“. Вы знаете, эти скряги, которые зарабатывают огромное количество, а не могут тебе даже цветочек отправить. Я люблю щедрых людей» , - призналась Бузова.

После расставания с блогером Давидом Манукяном звезда не скрывала своего желания снова влюбиться. Недавно она даже заставила Филиппа Киркорова сделать ей предложение.