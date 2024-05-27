27 мая 2024, 00:12

Бузова чуть не расплакалась после поцелуя с Давой

РИА «Новости»
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Певица и телеведущая Ольша Бузова поцеловалась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой), с которым они расстались три года назад, на реалити-шоу «Сокровища императора». Об этом сообщил Пятый канал.

Артистка настолько расчувствовалась, что чуть не расплакалась. Ее соведущий Михаил Галустян в это время тактично отвел глаза. Это не первый раз, когда бывшие возлюбленные в рамках проекта выясняли отношения.

Бузова упрекала Манукяна то в трусости, то в пассивности и слабохарактерности. Видеоблогер намекал певице, что сильно изменился с момента их расставания, многое переоценил за последнее время. По его словам, он даже прошел через депрессию.

Отношения Бузовой и Манукяна продлились около года. Они расстались в 2021 году. И если до этого влюбленные всячески демонстрировали поклонникам свою любовь с поцелуями, признаниями и дорогими подарками, но завершение романа оказалось скандальным. Бузова обвинила блогера в изменах и насилии.

Ранее певица Валерия объяснила, почему у Бузовой до сих пор нет серьезных отношений. По ее словам, большинство мужчин боятся сильных женщин с характером, опасаясь некоей конкуренции, так как хотят сами доминировать.

Ольга Бузова Блогеры Музыка Ток-шоу Шоу-бизнес
27 мая 2024, 00:01
Пятилетняя дочь Кудрявцевой попала в больницу
РИА «Новости»
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Пятилетняя дочь актрисы Леры Кудрявцевой попала в больницу. О госпитализации ребенка телеведущая написала в социальной сети Instagram*.

Она рассказала, что у ее дочери все время заложен нос, поэтому ее отправили на обследования. Вместе с ней в больницу лег ее отец - футболист Игорь Макаров.

«[Дочь] дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», - написала Кудрявцева.

В феврале Кудрявцева сама попала в больницу.

Телеведущая травмировала колено. Врачи диагностировали ей полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости и назначили операцию. Уже в середине марта Кудрявцева сообщила о возвращении в эфир.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Больницы Врачи Лера Кудрявцева
26 мая 2024, 23:57
Шеф-повар Александр Белькович стал новым гостем шоу «ОК на связи!»
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В социальной сети «Одноклассники» вышел новый выпуск программы «ОК на связи!», специальным гостем которой стал телеведущий, ресторатор и шеф-повар Александр Белькович. Он рассказал, как выбрать ресторан в чужом городе, где в России лучшая шаурма, а также про «обратную сторону медали» шоу «100 мест, где поесть».

В социальной сети «Одноклассники» вышел новый выпуск программы «ОК на связи!» , специальным гостем которой стал телеведущий, ресторатор и шеф-повар Александр Белькович. Он рассказал, как выбрать ресторан в чужом городе, где в России лучшая шаурма, а также про «обратную сторону медали» шоу «100 мест, где поесть».

Белькович поделился лайфхаками по выбору ресторана в незнакомых городах. По его словам, для начала нужно посмотреть, нет ли в интернете шоу «100 мест, где поесть» в этом городе, чтобы выбрать лучшее и уже проверенное заведение по рекомендациям.

«У нас там прямо целая система проверок: с выездом, скаутингом, ребята смотрят все, проверяют на своей шкуре, а потом говорят: „Шеф, вот это место достойно, мы туда по какой-то причине“», - объяснил ресторатор.

Сам же он выбирает следующим образом: заходит в карты, смотрит какие-то места, которые ему нравятся, нажимает на фотографии, причем отзывы не читает. Белькович легко определяет по фото и меню, стоит ли идти туда или нет. В этом эму помогает 15-летний опыт работы ресторатором.

На вопрос о завышенных ценниках в столичных ресторанах он ответил, что «иногда продукт требует большой цены». При этом признал, что себестоимость его будет дешевле, если готовить самому, так как в ресторане делают наценку.

Белькович также рассказал, что в шоу есть рейтинг самых популярных блюд. Во время съемок первого и второго сезона «100 мест, где поесть», в каждом городе находили лучшую шаверму или шаурму.

«Выиграла шаурма на Уралмаше в Екатеринбурге. Лучшая вообще. Лучшая в России на данный момент. Официально заявляю», - признался ресторатор.

В заключение гость программы посоветовал молодым людям, интересующимся кухней, сначала понять, точно ли они желают этим заниматься. И обязательно учиться, не стоять на месте, причем у лучших шеф-поваров.

Интернет Соцсети Ток-шоу
26 мая 2024, 22:28
Умер пострадавший из-за ошибки косметолога актер Талат Хуссейн
Freepik
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Пакистанский актер театра, кино и сериалов, педагог Талат Хуссейн скончался в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила телекомпания PTV.

Актер умер в Карачи в воскресенье, 26 мая.

В последнее время Хуссейн долгое время лечился в частной клинике. В одном из интервью он рассказывал, что получил серьезное осложнение из-за ошибки своего косметолога. У него развилась тяжелая кожная аллергия, из-за которой он не мог «нормально говорить, ходить и даже сидеть, руки тряслись так, что и чашку чая невозможно было удержать».

Актер родился в 1940 году, когда страна была Британской Индией. Хуссейн дебютировал на экране с 1960-х годов, а в 1972 году уехал в Англию, где поступил в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. Там он обучался актерскому мастерству.

Актер известен по ролям в таких британских проектах, как «Чисто английское убийство» и «Королевский суд». Он также снимался в индийских и международных картинах.

О смерти актера «с глубокой скорбью и очень тяжелым сердцем» сообщила его дочь Тазин Хуссейн, передал телеканал Geo TV. Она попросила людей молиться о нем. На ее сообщение отреагировал актер Аднан Сиддики, который помолился за вечный покой своего коллеги и выразил соболезнования семье погибшего.

«Уход Талата Хуссейна сахиба ощущается как личная потеря. <…> Ушел еще один из великих», - написал он в соцсетях.

За Хуссейна также помолились актеры Лайла Васти, Шахзад Шейх и Туба Сиддики. По словам актрисы Рубины Ашраф, он был не просто профессиональным актером, но и учителем и «академией», где многие артисты получили свои первые уроки.

Смертность Актеры
26 мая 2024, 13:12
Актера из «Бандитского Петербурга» задержали сотрудники полиции
РИА «Новости»
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Актера Романа Жилкина, известного по сериалу «Бандитский Петербург», задержали за дебош у отдела полиции в Северной столице. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, в отдел Жилкин приехал вместе с приятелями. Один из них хотел написать заявление о мошенничестве.

Актер не смог спокойно подождать друга, вышел на улицу и стал слоняться возле служебных автомобилей. Когда ему задали резонный вопрос, что он тут делает, Жилкин начал ругаться матом, отметил источник «112».

Полицейские заметили, что Жилкин находится в состоянии алкогольного опьянения, и попросили вести себя подобающим образом, но тот в ответ только ухмылялся. Когда правоохранители предложили ему пройти в отдел, чтобы составить протокол за нахождение в общественном месте в пьяном виде, артист начал толкаться.

В компании Жилкина была женщина, добавил собеседник «112». Она тоже вступила в перепалку. В итоге полицейским все же удалось отвести актера в отдел. Там он должен прийти в себя.

Адвокат задержанного сообщила 78.ru , что сейчас пытается вызволить Жилкина.

Санкт-Петербург Алкоголь Полиция Актеры

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