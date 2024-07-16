Бурунов высказался о втором сезоне «Слова пацана»

«История „Слова пацана“ затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену. В нем показали определенный отрезок времени с 1986 по 1989 год. Дальше уже „Бригада“», - сказал он.

По словам артиста, именно поэтому он не хотел бы видеть продолжение истории. Также Бурунов добавил, что этот вопрос нужно задавать не ему. В первом сезоне актер сыграл отца братьев Вовы Адидаса (Иван Янковский) и Марата (Рузиль Минекаев).

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», который снял режиссер Жора Крыжовников, получил специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии «Ника».

Также «Словом пацана» неожиданно заинтересовались в США. В The New York Times вышла рецензия на многосерийный фильм.