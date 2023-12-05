Бурунов поделился впечатлениями о сериале «Слово пацана»

Артист похвалил сериал Жоры Крыжовникова за достоверность. По его словам, он прочитал сценарий на одном дыхании, настолько он его захватил. Бурунов добавил, что не забыл времена перестройки.

События в фильме были посвящены молодежным группировкам Казани конца 80-х годов прошлого века. В то время они «крышевали» районы.

«Я таких сценариев за всю свою жизнь, ну, могу перечесть по пальцам одной руки. Я 25 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь. Когда я прочел, я был просто в потрясении», - высказался актер.

Бурунов добавил, что давно не встречал таких сценариев, в которые отсутствуют фальшь и картонность.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Следственный комитет России и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок», чтобы выяснить, не пропагандируют ли они насилие и опасный образ жизни для подростков.