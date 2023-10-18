Буланову заподозрили в третьей беременности

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Артистка надела серебристое длинное платье, и зрители отметили округлившийся в районе талии живот Булановой. Поклонники предположили, что 54-летняя певица ждет третьего ребенка, недавно она вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева. Это не первый брак Булановой, от двух других у нее есть дети.

Концерт в честь памяти Шатунова, приуроченный к его 50-летию, прошел в Crocus City Hall. Буланова исполнила песню «Звездная ночь».

Мероприятие прошло при полном аншлаге, несмотря на происки одного из основателей «Ласкового мая» Андрея Разина. Он обзванивал артистов и обещал проклясть их, если они выйдут на сцену Crocus City Hall. Однако концерт состоялся со 100% явкой артистов и зрителей.

Буланова не стала заключать с молодым мужем брачный контракт. Она заявила, что не отказывалась, но пока об этом серьезно не думала.