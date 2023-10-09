Буланова не стала заключать брачный контракт с молодым мужем
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова не стала заключать с молодым мужем Валерием Рудневым брачный контракт. О причинах такого решения артистка рассказала в беседе с сайтом mk.ru.
«Мы не заключали брачный контракт. Честно говоря, пока серьезно не думала об этом. Валера мне предлагал заключить. Я в принципе не отказывалась. Потому что вообще солидарна со своим мужем в его решениях», - сказала исполнительница.
Ранее 54-летняя Буланова намекнула, что взяла фамилию своего 35-летнего супруга после свадьбы. В Telegram-канале знаменитость написала: «Руднева!».
Свадьба пары прошла в Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. На мероприятие пригласили небольшой круг близких и родных, а журналистов не пустили. Как отмечала сама Буланова, на свадебной церемонии она мечтала быть принцессой. По мнению поклонников, желание певицы сбылось. Пользователи сети похвалили наряд звезды и оставили много положительных комментариев под постом.