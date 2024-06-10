Буланова назвала преемника Пугачевой

«Примадонн, конечно. Он же сам объявил, что он теперь - Примадонн. Нормальный преемник», - ответила на вопрос о преемнике Пугачевой певица, намекая на Киркорова.

Она подчеркнула, что считает обоих исполнителей единственными артистами в своем роде. Буланова добавила, что ей чужды прозвища, которые выдумывают себе некоторые представители шоу-бизнеса.

«Можно назвать себя как угодно. Я могу, например, сказать, что я - Клеопатра. Но это же глупость какая-то», - заключила она.

Ранее стало известно, что у Пугачевой ухудшилось самочувствие из-за жары на Кипре. Примадонна вместе с семьей планирует перебраться в Юрмалу.

Певица Татьяна Буланова, что артист Филипп Киркоров может возглавить российскую эстраду после отъезда из страны Аллы Пугачевой. Об этом исполнительница заявила в беседе с изданием « Московский комсомолец ».