10 июня 2024, 14:57

Буланова назвала преемника Пугачевой

Global Look Press
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Певица Татьяна Буланова, что артист Филипп Киркоров может возглавить российскую эстраду после отъезда из страны Аллы Пугачевой. Об этом исполнительница заявила в беседе с изданием «Московский комсомолец».

«Примадонн, конечно. Он же сам объявил, что он теперь - Примадонн. Нормальный преемник», - ответила на вопрос о преемнике Пугачевой певица, намекая на Киркорова.

Она подчеркнула, что считает обоих исполнителей единственными артистами в своем роде. Буланова добавила, что ей чужды прозвища, которые выдумывают себе некоторые представители шоу-бизнеса.

«Можно назвать себя как угодно. Я могу, например, сказать, что я - Клеопатра. Но это же глупость какая-то», - заключила она.

Ранее стало известно, что у Пугачевой ухудшилось самочувствие из-за жары на Кипре. Примадонна вместе с семьей планирует перебраться в Юрмалу.

Певица Татьяна Буланова, что артист Филипп Киркоров может возглавить российскую эстраду после отъезда из страны Аллы Пугачевой. Об этом исполнительница заявила в беседе с изданием « Московский комсомолец ».

Филипп Киркоров Алла Пугачева Татьяна Буланова Шоу-бизнес
10 июня 2024, 14:37
«Вижу себя бабушкой». Глюкоза ответила на слухи о беременности несовершеннолетней дочери
Global Look Press
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Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опровергла слухи, что ее 17-летняя дочь Лидия беременна. Об этом она рассказала в шоу «Сплетни-шейкер» на платформе YouTube.

«Сегодня утром виделись, животик плоский. Она не беременна», - сообщила артистка.

Глюкоза добавила, что ее дочь не состоит в отношениях, у нее нет молодого человека. Она решила пойти по стопам матери и выступает под псевдонимом ray. Певица уточнила, что девушка договорилась со своим отцом, что если она получит музыкальную премию «Грэмми», то он побреется налысо и сделает татуировку.

«Если она получит „Грэмми“, я тоже налысо побреюсь и сделаю татуировку», - добавила Глюкоза.

Исполнительница призналась, что обещала дочери не говорить о ней на интервью. По словам певицы, она не ожидала, что ее так рано «запишут в бабушки».

«Я была бы счастлива быть бабушкой. Я вижу себя бабушкой. Я знаю, какой я буду бабушкой. Но мне кажется, что рановато», - поделилась знаменитость.

Ранее продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк’oZa без самой Глюкозы. Поклонники предположили, что новым голосом стала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Беременность Отношения Шоу-бизнес
10 июня 2024, 14:11
«Видела это у Фриске». Гример заметила признак рака на шее Заворотнюк
Global Look Press
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Первые признаки тяжелой болезни могли появиться у актрисы Анастасии Заворотнюк во время съемок в сериале «Моя прекрасная няня». В интервью для портала Woman.ru гример артистки Лариса Лосева заявила, что состояние кожи и частые обмороки говорили о серьезных проблемах со здоровьем у звезды.

По ее словам, Заворотнюк не раз вызывали скорую на съемочную площадку. Коллеги предлагали актрисе проверить здоровье, но она всегда отказывалась.

«Мы списывали ее состояние на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания», - поделилась Лосева.

Кроме того, артистка жаловалась на чувствительную кожу и аллергию. По этой причине она требовала наносить грим новой кисточкой, а позже наняла себе личного визажиста. Она могла тратить на грим по 40 минут, заставляя коллег по съемочной площадке ждать.

Лосева сравнила кожу артистки с «печеным яблоком».

«Такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса», - добавила гример.

Также стало известно, что Заворотнюк испытывала серьезные проблемы со зрением. В этом она призналась в личном разговоре с актрисой Еленой Старостиной во время съемок одного из сериалов.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года артистка боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сериалы Болезни Анастасия Заворотнюк Рак Умерла Анастасия Заворотнюк
10 июня 2024, 13:34
«Ничего не вижу». Коллега Заворотнюк рассказала о раннем признаке рака у актрисы
Global Look Press
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Актриса Елена Старостина вспомнила, как во время съемок сериала «Я больше не боюсь» случайно узнала, что ее коллега по площадке Анастасия Заворотнюк начала резко терять зрение. Это произошло еще за несколько лет до объявления диагноза, рассказала артистка в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Старостина сообщила, что просила распечатывать ей сценарии шрифтом побольше, так как плохо видела.

«Вдруг из этой папки выпадает бумага, где вот такими огроменными буквами текст, я спрашиваю: „Это для кого?“, мне отвечают: „Это для Насти Заворотнюк“. Это же надо вообще ничего не видеть», - поделилась артистка.

По словам Старостиной, это были буквы примерно такого же размера как в верхнем ряду таблицы Сивцева в кабинете у окулиста. Актриса добавила, что они вместе с Заворотнюк между сценами обсудили ее проблему с глазами.

«Я говорю: „Насть, да ты чего? У меня тоже зрение катастрофически падает“. Она говорит: „И у меня! Я ничего не вижу“», - добавила Старостина.

Артистка посоветовала в случае нетипичной проблемы после консультации с офтальмологом сделать МРТ головного мозга для того, чтобы исключить опухоль, которая давит на зрительный нерв и лишает зрения.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года артистка боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сериалы Анастасия Заворотнюк Рак Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
10 июня 2024, 12:31
«Не хочу в этом участвовать». Стас Михайлов отказался петь вместе со Шнуровым
Global Look Press
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Народный артист России Стас Михайлов заявил, что не будет петь вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом он рассказал блогеру Иде Галич в YouTube-шоу «Звезда в ответе».

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что не будет петь вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом он рассказал блогеру Иде Галич в YouTube-шоу « Звезда в ответе ».

«Это мое личное предубеждение. Я не буду петь там, где будет трогаться моя религия, где будет мат на сцене. Я не хочу в этом участвовать», - пояснил певец.

По его словам, сцена - это площадка для показа публике своих профессиональных навыков, а не то место, где можно ругаться матом. Однако Михайлов признался, что в обычной жизни позволяет себе говорить бранные слова.

Конфликт между артистами произошел в 2014 году из-за песни «Любит наш народ» группы «Ленинград». По словам Михайлова, он избил Шнурова за слова, которые спел музыкант со сцены.

Ранее Наташа Королева и Лера Кудрявцева устроили скандал в эфире. Певица бросила в телеведущую насадку для микрофона после обвинений в неискренности.

Скандалы Россия Сергей Шнуров Стас Михайлов Шоу-бизнес

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