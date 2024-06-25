25 июня 2024, 10:48

«Буквально жила ролью». Семья Заворотнюк рассказала о последних проектах актрисы

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Фильмами, в которых последний раз снималась актриса Анастасия Заворотнюк, стали — «Охота на гауляйтера» и «Не плачь по мне, Аргентина». Родственники артистки поделились в сообществ в социальной сети «ВКонтакте» кадрами с этих проектов.

«Одной ролью буквально жила, другую тоже нежно любила. Очень боялась быть неточной, растерять что-то в этом сумасшедшем съемочном ритме», - рассказала семья покойной актрисы.

Близкие Заворотнюк пояснили, что артистка, снимаясь в разных картинах одновременно, лавировала между городами, играла в разных жанрах героинь с непохожими характерами. Она крайне ответственно относилась к каждой работе и не сбивалась.

«Когда в человеке сочетается талант, профессионализм и искренняя любовь к своему делу, все получается прекрасно», - подчеркнули родные артистки.

Ранее актер Борис Смолкин, исполнивший роль дворецкого в ситкоме «Моя прекрасная няня, рассказал, что Заворотнюк работала на износ. По его словам, она дважды теряла сознание на съемочной площадке.

Фильмами, в которых последний раз снималась актриса Анастасия Заворотнюк, стали - «Охота на гауляйтера» и «Не плачь по мне, Аргентина». Родственники артистки поделились в сообществ в социальной сети « ВКонтакте » кадрами с этих проектов.

Семья Анастасия Заворотнюк Фильмы Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
25 июня 2024, 12:08
«Наконец-то я дома». Хаматова заявила, что пока не вернется из Латвии в Россию
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Чулпан Хаматова после увольнения из Нового Рижского театра не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщил StarHit.

«Мой дом сейчас здесь, в Латвии. Когда я приехала из Польши и Германии в Ригу, то сразу поймала себя на мысли: наконец-то я дома», - объяснила актриса.

По словам Хаматовой, она не задумывается о возвращении в Россию. При этом в 2023 году она рассказывала журналистам о звонках от влиятельных людей, которые предлагали ей помочь с переездом обратно.

Актриса призналась в беседе с латвийским телеканалом, что для нее сейчас невозможно быть в Москве около своих коллег.

На днях стало известно об увольнении Хаматовой из Нового Рижского театра, а также об отмене спектаклей с ее участием. СМИ написали, что худруку театра Алвесу Херманису не понравилась работа артистки. Он считает, что за два года ей так и не удалось найти своего зрителя.

Латвия Россия Театры Актеры Чулпан Хаматова
25 июня 2024, 11:45
Принцесса Великобритании частично потеряла память из-за травмы
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Родная сестра короля Великобритании Карла III принцесса Анна столкнулась с частичной потерей памяти из-за сотрясения мозга. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, неизвестно, как 73-летняя принцесса могла получить сотрясение мозга, так как она ничего не помнит о случившемся.

Предположительно, Анна травмировалась во время прогулки на лошади в поместье Гаткомб-Парк. Возможно, она пострадала от удара копыт животного.

Принцессу увезли в больницу Саутмид, расположенную в Бристоле.

Представители Букингемского дворца заверили, что Анна «полностью и быстро поправится». Ее выписку ожидают уже через несколько дней.

Ранее королевская семья Британии представила первый официальный портрет Карла III. Однако публика раскритиковала работу, отметив, что на картине монарх выглядит так, будто попал в ад.

Великобритания Болезни Королевская семья Британии
25 июня 2024, 11:38
Сергей Светлаков снялся на фоне горящей машины
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Юморист и актер Сергей Светлаков опубликовал видео со съемок в Геленджике. В кадре артист стоит на фоне горящего грузовика. Роликом он поделился в своем Telegram-канале.

«Начали снимать в Геленджике», - подписал публикацию Светлаков.

Актер принял участие в фильме «Беляковы в отпуске» про своего персонажа из скетчкома «Наша Russia», который постоянно разговаривал с телевизором. Артист также поделился впечатлениями от съемок, добавив, что не только работает с коллегами, но и отдыхает.

«Очень здесь красиво, очень душевно. Я отдал свой паспорт, надеюсь, у меня будет прописка именно этого отеля», - добавил Светлаков.

По сюжету фильма семья Беляковых из Таганрога приезжает на отдых в Турцию. Однако оказывается, что персонаж Светлакова по ошибке оплатил номера на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Там же герои встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым завидуют со школьной скамьи. Кроме того, на след Беляковых, ночующих в гостинице нелегально, выходит главный менеджер заведения.

Ранее Светлаков заявил, что не считает себя актером. Он отметил роль режиссеров и продюсеров в своем перевоплощении на экранах.

Фильмы Машины Актеры Сергей Светлаков
25 июня 2024, 11:16
«Врет». Алсу отреагировала на слова Решетовой о романе с бывшим мужем
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алсу публично обвинила модель Анастасию Решетову во лжи, когда та заявила, что не стала бы встречаться с женатым. Соответствующий комментарий артистка оставила в социальной сети Instagram*.

Не так давно Алсу объявила о разводе с супругом Яном Абрамовым. После этого в интернете начали распространять информацию, что якобы разлучницей стала Решетова.

Модель сразу же попыталась опровергнуть такие слухи, но Алсу только подогрела их, обвинив девушку во лжи.

Экс-возлюбленная Тимати заявила, что никогда бы не вступила в отношения с женатым мужчиной.

«Врет», - написала Алсу под постом издания «Блокнот» в Instagram* и оставила подмигивающий смайлик.

«Значит, это правда, что Решетова виной всему?», «Мы все за тебя», «Мы так и думали, что врет», «Ого», - отреагировали поклонники на заявление певицы.

На днях певица Наталья Штурм рассказала журналистам, что брак Алсу распался именно из-за Решетовой. Исполнительница пристыдила модель за разбитую семью.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Семья Отношения Громкие разводы

Новости по теме