«Буквально жила ролью». Семья Заворотнюк рассказала о последних проектах актрисы

«Одной ролью буквально жила, другую тоже нежно любила. Очень боялась быть неточной, растерять что-то в этом сумасшедшем съемочном ритме», - рассказала семья покойной актрисы.

Близкие Заворотнюк пояснили, что артистка, снимаясь в разных картинах одновременно, лавировала между городами, играла в разных жанрах героинь с непохожими характерами. Она крайне ответственно относилась к каждой работе и не сбивалась.

«Когда в человеке сочетается талант, профессионализм и искренняя любовь к своему делу, все получается прекрасно», - подчеркнули родные артистки.

Ранее актер Борис Смолкин, исполнивший роль дворецкого в ситкоме «Моя прекрасная няня, рассказал, что Заворотнюк работала на износ. По его словам, она дважды теряла сознание на съемочной площадке.

Фильмами, в которых последний раз снималась актриса Анастасия Заворотнюк, стали - «Охота на гауляйтера» и «Не плачь по мне, Аргентина». Родственники артистки поделились в сообществ в социальной сети « ВКонтакте » кадрами с этих проектов.