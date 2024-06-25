«Будут бомбить». Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции ЕС

Телеведущий Борис Корчевников стал хуже себя чувствовать. В YouTube-шоу «Не Пруст» он признался, что ежедневно просит Бога о здоровье.

«Прошу об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать, от которых очень дискомфортно», - сказал он.

Врачи выявили у телеведущего опухоль мозга девять лет назад. Он перенес несколько операций, но начались осложнения. В частности, Корчевников практически перестал слышать и сильно похудел. Он описал свою сегодняшнюю жизнь одним словом «тишина».

Артист заявил, что живет благодаря вере.

«Есть огромное количество вещей, которые с годами меня только ограничивают. Я в первую очередь про здоровье говорю. В каких-то вещах, проектах, задумках… Они все равно реализуются, я вижу! Я вижу руку Божию, вижу ее здесь!», - отметил он.

В Великобритании стартовали испытания индивидуальных вакцин против рака. Их будут производить отдельно под каждого пациента.