«Буду с ним гулять по улице». Никасу Сафронову подарили леопарда

«Пока поселю его у себя дома: уже готовлю место в одной из комнат. По вечерам буду с ним гулять по улице: у меня прямо напротив подъезда есть небольшой парк. В скором времени леопарда привезут», - рассказал журналистам художник.

Он пояснил, что очень удивился такому подарку, но принял. Хищник практический грудной, предположительно, стоит девять миллионов рублей.

Сафронову рассказали, что животное осталось сиротой в дикой природе, его нашли люди и спасли. Первое время леопард будет жить у художника, а позже его отправят, скорее всего, в зоопарк.

«Честно говоря, таких экзотических подарков я уже давно не получал. Лошадей, помню, мне дарили. Но леопардов - никогда!», - добавил живописец.

Ранее художник рассказал, что его экс-супруга Франчески Вендрамин препятствовала их встречам с сыном. Несмотря на то, что по закону он имел право встречаться с ребенком, бывшая жена ограничивала их общение в течение девяти лет.

Художнику Никасу Сафронову на день рождения преподнесли экзотический подарок - живого леопарда. Живописец планирует выгуливать его в ближайшем от дома парке, сообщил сайт Prozvezd.