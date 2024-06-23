23 июня 2024, 05:31

«Будет недовольна». Поминки Заворотнюк прошли не так, как хотел ее муж

РИА «Новости»
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Фигурист Петр Чернышев хотел, чтобы на поминках актрисы Анастасии Заворотнюк не было алкоголя. Но подруги его покойной жены настояли на обратном. Об этом рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка на шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

По ее словам, последний год онкобольная Заворотнюк не вставала с кровати. Все это время за ней ухаживал ее супруг.

«Он с утра до ночи контролировал каждого доктора, каждую медсестричку. Конечно, определенное питание. А так как Настюха любила компании, подружек, тусовки, она нам говорила: „Девчонки, я вас умоляю, принесите мне бокальчик красного вина“», - поделилась Навка.

В итоге Чернышева выводили из палаты под разными предлогами, чтобы угостить актрису ее любимой рыбой и бокалом вина. Муж Заворотнюк хочет, чтобы ее поминки были безалкогольными, так как думал, что они не пьют уже пять лет, но он заблуждался.

«Я говорю: „Ну это ты не пьешь, а Настюха-то пила с нами. Она будет недовольна, если мы за нее не поднимем бокал. Ты как хочешь, а мы это сделаем“, - заявила спортсменка.

После этих слов Чернышев с ней согласился. Как отметила Навка, поминки Заворотнюк были больше похожи на ее день рождения, так как близкие вспоминали радостные моменты, связанные с ней.

Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
23 июня 2024, 05:56
Стас Барецкий поджег себя и чуть не погиб на съемках
РИА «Новости»
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Шоумен и актер Стас Барецкий едва не погиб на съемках. Он выполнял трюк с огнем, в результате которого получил ожоги. Об этом сообщило издание «Страсти».

Все произошло в субботу, 22 июня, во время съемок боевика «Барецкий. Последняя кровь». Шоумен исполняет в нем главную роль.

«Сегодня на съемках боевика „Барецкий. Последняя кровь“ чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», - заявил артист.

Он должен был выпустить горючую жидкость изо рта на пламя, чтобы получился столб огня, но сделать это у него не вышло. Актер получил ожоги лица.

«На лице ожоги глубокие, жжет все, и головокружение», - поделился Барецкий.

Медики скорой порекомендовали ему поехать в больницу, но шоумен отказался из-за работы. Он заявил, что обратится за помощью к врачам, если ему станет совсем плохо.

Больницы Скорая помощь Врачи Работа Боевики Актеры
23 июня 2024, 04:23
Принц Уильям сходил с детьми на концерт Тейлор Свифт без Кейт Миддлтон
РИА «Новости»
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Принц Уильям с детьми побывал на концерте певицы Тейлор Свифт в Лондоне. Он опубликовал фотографию, на которой поп-звезда делает селфи с ним и его детьми в Instagram*.

«Спасибо за прекрасный вечер», - написал он.

По данным издания Sky News , наследник престола активно танцевал на трибуне под песни Свифт. В тот день принц Уильям отпраздновал свой 42-й день рождения.

Свифт также поделилась в своих соцсетях совместной фотографией с королевской семьей.

На время лечения от ракового заболевания принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прекратила общественную жизнь. По данным газеты Daily Mail , она вернется на публику осенью 2024 года.

В конце мая стало известно, что перенесенная Миддлтон химиотерапия сильно повредила ее кожу и волосы. Кроме того, рак распространился на костный мозг и слизистую оболочку кишечника.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Концерты Тейлор Свифт Принц Уильям
23 июня 2024, 03:43
Стала известна судьба детей родившей в 60 лет актрисы Сенкевич
Freepik
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Девятилетним близнецам, сыну и дочери польской актрисы Барбары Сенкевич, родившей их в 60 лет, грозит детский дом. Об этом написало издание Super Express.

По данным газеты, судьбу детей определит суд. Сама Сенкевич оставила завещание, в котором указала, что хотела бы сделать свою подругу опекуном близнецов. Но эксперты объяснили журналистам, что судья может решить иначе.

Скорее всего, суд учтет пожелания умершей матери, но они не станут решающим фактором. На заседании будет рассматриваться, сможет ли потенциальный опекун обеспечить детям необходимые условия. Пока близнецы находятся в приемной семье. Суд также может постановить оставить их в этой семье.

Звезда кино и сериалов Барбара Сенкевич стала известна еще и как «самая старая мама Польши». Актриса много лет мечтала о детях, но на процедуру ЭКО решилась только в 60 лет. В результате родились близнецы.

В начале июня 69-летняя Сенкевич умерла. До этого актриса сильно болела, но врачи выписали ее из больницы в хорошем состоянии.

Суд Дети Больницы Семья Врачи Польша Актеры
23 июня 2024, 01:13
Онкобольную Заворотнюк выводили на улицу в парандже
РИА «Новости»
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Актриса Анастасия Заворотнюк во время борьбы с онкологическим заболеванием выходила на улицу только в парандже. Об этом олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Я придумала, что надо купить паранджу, и если Настю куда-то перевозили или возили - то она была в парандже», - сказала она.

Фигуристка одной из первых узнала о диагнозе звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, Заворотнюк обратилась в больницу после того, как у нее появилась асимметрия лица. После обследования врачи диагностировали у артистки глиобластому.

Навка отметила, что Заворотнюк до последних дней сохраняла оптимизм. Она постоянно шутила и подбадривала свою семью. Лечение продлило ее жизнь на пять лет.

В последний год жизни актриса практически всегда находилась в палате. Навка выразила благодарность медперсоналу за то, что они не «слили» в Интернет фотографии Заворотнюк.

Первый канал Интернет Сериалы Семья Рак Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк

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