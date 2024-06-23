«Будет недовольна». Поминки Заворотнюк прошли не так, как хотел ее муж

По ее словам, последний год онкобольная Заворотнюк не вставала с кровати. Все это время за ней ухаживал ее супруг.

«Он с утра до ночи контролировал каждого доктора, каждую медсестричку. Конечно, определенное питание. А так как Настюха любила компании, подружек, тусовки, она нам говорила: „Девчонки, я вас умоляю, принесите мне бокальчик красного вина“», - поделилась Навка.

В итоге Чернышева выводили из палаты под разными предлогами, чтобы угостить актрису ее любимой рыбой и бокалом вина. Муж Заворотнюк хочет, чтобы ее поминки были безалкогольными, так как думал, что они не пьют уже пять лет, но он заблуждался.

«Я говорю: „Ну это ты не пьешь, а Настюха-то пила с нами. Она будет недовольна, если мы за нее не поднимем бокал. Ты как хочешь, а мы это сделаем“, - заявила спортсменка.

После этих слов Чернышев с ней согласился. Как отметила Навка, поминки Заворотнюк были больше похожи на ее день рождения, так как близкие вспоминали радостные моменты, связанные с ней.