22 января 2024, 22:30

Будет как все. Блиновскую после суда отправили в СИЗО-6

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Автора «Марафона желаний» блогера Елену Блиновскую после заседания Замоскворецкого суда отправили в СИЗО-6. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.

«В судебном заседании установлено, что обвиняемая нарушила ранее избранную ей меру пресечения. <…> После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО-6», - говорится в сообщении прокуратуры.

Telegram-канал Shot сообщил, что Блиновской не выделили спецтранспорт, поэтому автозак проехал по Москве и собрал других арестованных девушек из судов и отделений полиции. В СИЗО «королева марафонов» будет сидеть на общих условиях - мыть полы в камере, туалете и питаться наравне с другими сокамерницами.

Замоскворецкий суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу до 26 апреля 2024 года. В СК блогеру также предъявили новые обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей», ей грозит до 16 лет лишения свободы.

Суд Блогеры Аресты Полиция Задержание блогера Елены Блиновской Москва
22 января 2024, 17:13
«Невинен в этой ситуации». Джигурда появился перед журналистами в шубе и с деревянным посохом
РИА «Новости»
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Актер Никита Джигурда появился перед журналистами в необычном образе. Артист, недавно попавший в скандал из-за видео с Анастасией Волочковой, заявил, что ему не за что извиняться, сообщил Telegram-канал Shot.

Джигурда назвал себя гениальным артистом. Перед тем как войти в помещение, он спросил у журналистов, в ту ли дверь он зашел, в шуточной форме напомнив о ставшей крылатой фразе певца Филиппа Киркорова.

«В ту дверь зашел? Я не надевал водолазку и свитер, как вы понимаете, потому что свят и невинен в этой ситуации. И не у кого просить прощения», - рассказал актер.

В декабре Джигурда выразил желание записать песню и клип вместе с российскими фигуристками. По его словам, больше всего он бы хотел спеть с Алиной Загитовой, сообщил RT.

Ранее вокруг актера разгорелся скандал из распространившегося в Сети видео, на котором он обнимал и целовал балерину Анастасию Волочкову. Она назвала поведение Джигурды подлостью, после которой перестала считать его своим другом.

Скандалы Видео Актеры Анастасия Волочкова
22 января 2024, 16:27
«У меня бронхиолит». Актриса Талызина подтвердила свою госпитализацию
РИА «Новости»
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Актрису Валентину Талызину госпитализировали перед днем рождения — 22 января народной артистке РСФСР исполнилось 89 лет. В интервью «360» Талызина подтвердила, что действительно попала в больницу.

«Да, у меня болезнь называется бронхиолит. Я хорошо себя чувствую», - заявила она.

О прогнозах врачей актриса театра и кино ничего не сказала, но поблагодарила за звонок и беспокойство.

Год назад в СМИ появились слухи об обмороке артистки во время празднования 88-го дня рождения. Тогда Талызина опровергла новость о своей госпитализации. Актриса страдала от проблем с давлением, но к приезду скорой ей стало лучше.

Валентина Талызина снялась в более чем в 100 фильмах и телесериалах. Она играла в таких картинах как «Приморский бульвар», «После дождичка в четверг», «Ирония судьбы, или с легким паром!» Кроме того Талызина известна благодаря озвучиванию фильмов и мультфильмов, например, мамы Риммы в серии мультфильмов «Простоквашино».

Больницы Болезни Кино Врачи Фильмы Театры
22 января 2024, 12:24
Около 8 миллионов рублей задолженности по налогам взыскали с Киркорова
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Суд в Москве взыскал с артиста Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей задолженности по налогам за 2022 год. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

Приказ вынес мировой судья судебного участка № 374 Таганского района столицы. Помимо прочего, с певца взыскали государственную пошлину в размере 24 032 рубля и 46 копеек.

Перед Новым годом Киркоров стал участником скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. После этого певца вырезали из музыкального фильма «Иван Васильевич меняет все» и шоу «Рождество с Григорием Лепсом».

Также стало известно, что без Киркорова состоится ежегодная музыкальная премия «Золотой граммофон». Имя артиста было в афише еще 27 декабря, но из обновленного списка от 16 января Киркорова исключили.

«Голую» вечеринку Ивлеевой ранее прокомментировал спикер ГД Вячеслав Володин. Он заявил, что ему хотелось бы более жесткой реакции со стороны Генпрокуратуры в случаях, когда кто-то «дверь не ту открыл», сообщил RT.

Суд Филипп Киркоров Налоги
22 января 2024, 02:43
«Ждем вас домой». В Сети завирусилось обращение актера Никиты Кологривого к российским бойцам
РИА «Новости»
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В интернете начал распространяться видеоролик, на котором актер Никита Кологривый поблагодарил российских военных за защиту Родины в зоне СВО. Видео сняли около полугода назад, но именно сейчас оно стало популярным. Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Дня».

Видео записывалось во время съемок военной драмы «Момент истины» режиссера Алексея Андрианова по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». В кадре Кологривый в советской военной форме говорит, что артисты в фильме изображают бойцов и пытаются сделать это честно. Актер поблагодарил военнослужащих за то, что они обеспечивают безопасность России и ее народа.

«А эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Большое спасибо. <…> Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось, чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой», - сказал Кологривый.

Ранее Никита Кологривый признался, что так и не посмотрел сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором исполнил роль Кащея, из-за актерской игры своих коллег.

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