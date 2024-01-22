Будет как все. Блиновскую после суда отправили в СИЗО-6

«В судебном заседании установлено, что обвиняемая нарушила ранее избранную ей меру пресечения. <…> После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО-6», - говорится в сообщении прокуратуры.

Telegram-канал Shot сообщил, что Блиновской не выделили спецтранспорт, поэтому автозак проехал по Москве и собрал других арестованных девушек из судов и отделений полиции. В СИЗО «королева марафонов» будет сидеть на общих условиях - мыть полы в камере, туалете и питаться наравне с другими сокамерницами.

Замоскворецкий суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу до 26 апреля 2024 года. В СК блогеру также предъявили новые обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей», ей грозит до 16 лет лишения свободы.