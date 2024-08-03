«Будет бомба». Волочкова захотела спеть с Shaman

«Я хочу записать дуэт с Shaman, потому что это патриотическая тема. Мне не важно, пою я плохо или хорошо, хотя говорят, что неплохо. Это будет бомба!» - отметила она.

По словам балерины, для нее самое важное оставаться патриотом России и продолжать развивать свою творческую карьеру. Волочкова выразила уверенность, дуэт с Дроновым вызовет только положительную реакцию у зрителей.

Российский мастер балета Николай Цискаридзе ранее заявил, что балерина Анастасия Волочкова получила популярность благодаря его стараниям. Он отметил, что уговорил ее переехать из Петербурга в Москву.