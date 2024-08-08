«Филипп, которого до слез обидели слова о „женоненавистнике“, не постеснялся назвать меня публично „попрошайкой“. Это что, политика двойных стандартов?» - озадачилась вопросом певица.

Она отметила, что никогда в жизни не стала бы подавать никакие судебные иски, но ей необходимо отстоять свою честь и достоинство.

«Если уж на меня напали, то я обороняюсь. Как там говорил наш президент? „Будем мочить в сортире“?» - сказала Успенская.

В июле Киркорову удалось добиться через суд компенсации от певицы в размере 280 тысяч рублей, а также заставить ее опровергнуть свои высказывания. По словам адвоката артиста, Успенская поплатилась за то, что не пошла на мировую.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.