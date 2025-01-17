Брюс Уиллис впервые появился на публике после объявления диагноза «деменция»
Актер Брюс Уиллис впервые появился на публике после того, как ему диагностировали деменцию. Об этом сообщили на сайте ABC News.
Актер встретился с офицером полиции Лос-Анджелеса и пожал ему руку, поблагодарив за борьбу с масштабными лесными пожарами. Он также сфотографировался с полицейскими. На кадрах актер в куртке, бейсболке и кроссовках.
Его супруга Эмма Хемминг Уиллис поделилась видеозаписью в соцсетях.
«Судя по всему, это был первый выход актера на публику после того, как в феврале 2023 года ему диагностировали лобно-височную деменцию», - уточнило издание.
Супруга Уиллиса написала под видео, что актер, когда видел сотрудника службы спасения, никогда не упускал возможности поблагодарить его «сердечным рукопожатием».
Ранее появилась информация, что лидер рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко отправится на гастроли , чтобы заново отстроить свой особняк, сгоревший из-за лесных пожаров в Калифорнии.