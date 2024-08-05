Бросивший в снег сына блогер Косенко задолжал налоговой свыше 10 миллионов рублей

В Сочи, Анапе и других южных городах на черноморском побережье среди звезд-гастролеров, выступающих с концертами в курортный сезон, не оказалось Филиппа Киркорова. Поп-король здесь всегда работал не за гонорар, а на «на кассу», рассказал «Московскому комсомольцу» концертный продюсер Сергей Лавров.

Один из самых высокооплачиваемых артистов в России лишался солидных гонораров, а иногда даже бесплатно выступал.

Как объяснил Лавров, Киркоров сам проводил свои концерты. Он получал доход за минусом расходов, а не фиксированный гонорар.

Артист получал от директора концертного зала финансовый отчет о проданных билетах, а затем вычитал из этой суммы расходы на свет, звук, аренду зала, перелет и другие траты.

«Оставалось реально три копейки, которые Филипп отдавал коллективу. А сам не получал фактически ничего», - рассказал продюсер.

По словам Лаврова, артист часто шутил на эту тему, говорил, чтобы выступить в Сочи и Анапе нужно еще и самому доплатить. Но певец жил своими шоу и концертами, он трудоголик сцены, которому важнее выйти к зрителям и подарить им праздник, а не заработать.

Сейчас же у него дети, да и усталость накопилась за годы работы, нет желания выступать бесплатно или за копейки.

Ранее Киркоров сообщил, что вместе со съемочной группой фильмы «Братья» покинул каньон и вернулся в сочинский отель.