15 марта 2024, 02:19

Бросился помогать. Актер Башаров остановил спектакль из-за самочувствия зрителя

РИА «Новости»
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Актер Марат Башаров остановил спектакль «Жениться Вам надо, барин» в академическом театре Максима Горького в Ростове-на-Дону, когда одному из зрителей стало плохо. Артист прямо со сцены побежал на помощь человеку. Об этом написала газета kp.ru.

По данным издания, во время первого акта стало плохо человеку, который сидел в бельэтаже. Соседи мужчины пытались ему помочь.

«Марат как раз играл на сцене, когда поднялся гул, Артист крикнул: „Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача“. И побежал по лестнице наверх. В то же время туда поднялась женщина, которая представилась врачом», - рассказала одна из зрительниц.

По словам зрителей, спектакль остановили приблизительно за 15 минут до антракта. Во время перерыва мужчину привели в себя. За ним приехали родственники и забрали домой. После вынужденного перерыва актеры продолжили играть с того места, на котором остановились.

Одна из организаторов гастролей труппы Валерия Авилова рассказала, что после случившегося ростовский зал «просто влюбился в артиста».

Ранее художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал, что уволил Башарова из-за его непрофессионального поведения и запоев. По его словам, актер поставил под угрозу важные гастроли всего коллектива.

Болезни Врачи Спектакль Театры Актеры Марат Башаров
15 марта 2024, 00:53
Лариса Гузеева прилетела в Израиль в инвалидной коляске
РИА «Новости»
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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева вышла на связь в Израиле, куда прилетела в инвалидной коляске. В своем Instagram*-аккаунте она сообщила подписчикам, что сломала ногу.

«Я в Израиле, прилетела на несколько дней. Несмотря на то, что я со сломанной ногой, как же я могла не прилететь», - написала артистка.

По словам Гузеевой, она мечтала прилететь в Израиль перед Пасхой, перед Великим постом, чтобы посетить храм Гроба Господня. Актриса добавила, что гуляет по набережной в красной инвалидной коляске, а также призвала подписчиков беречь свои руки и ноги.

Телеведущая сломала ногу , неудачно упав на ровной поверхности. По ее словам, к врачам она обратилась за помощью через неделю, а до этого терпела боль. На травмированную ногу ей наложили гипс.

Ранее главная сваха страны подала заявки в Роспатент на регистрацию своего бренда - товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva. Какие цели она преследовала, актриса не сообщила.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Израиль Самолеты Россия Инвалиды Актеры
15 марта 2024, 00:33
Егор Крид расплакался перед зрителями в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Певец Егор Крид не сдержал чувств перед зрителями в Екатеринбурге. На концерте он произнес трогательную речь о своей покойной двоюродной бабушке и заплакал. Об этом сообщило издание E1.RU.

По словам Крида, бабушка вела активный образ жизни, поэтому стала для него ярким примером.

«Я смотрел на нее и думал, что вот он - пример для подражания, как сильно нужно любить жизнь. Она постоянно ходила на работу, постоянно была позитивна» - сказал он.

Также Крид посвятил ей песню «Берегу», однако после начала композиции не смог сдержать слез. Исполнителя сразу же бурно поддержал зал, люди начали петь за него.

Несколько дней назад Егор Крид во время прямого эфира в своем блоге заявил об уходе из вокального телешоу «Голос. Дети» , где был наставником и членом жюри. По словам артиста, он сделал там «все возможное и невозможное».

Концерты Песни Екатеринбург Егор Крид
14 марта 2024, 22:50
Скончался каскадер из «Неуловимых мстителей» Виктор Жердев
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Российский спортсмен и каскадер Виктор Жердев, который работал в картинах «Двенадцать стульев» и «Неуловимые мстители», скончался на 77-м году жизни. О его смерти сообщили в Федерации дзюдо Москвы.

«Скончался заслуженный тренер России по дзюдо, судья всероссийской категории, отличник физической культуры и спорта Виктор Эммануилович Жердев», - указали в федерации.

Тренерской деятельности Жердев посветил почти 60 лет. За это время он воспитал несколько поколений талантливых спортсменов, многие из них стали мастерами спорта, призерами первенств и чемпионатов, как российских, так и зарубежных.

«Чуткость, опыт и знания позволяли ему найти подход абсолютно к любому атлету», - отметили в некрологе.

В федерации добавили, что долгие годы Виктор Жердев работал в одной из ведущих спортивных школ Москвы по дзюдо на Шаболовке. С 2004 по 2012-й входил в тренерский штаб сборной команды России. Смерть каскадера назвали огромной утратой для российской семьи дзюдо.

Впервые на киноэкранах Жердев появился в 1966 году. Он работал в фильмах «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской Империи, или Снова неуловимые», «Двенадцать стульев» и других.

В субботу, 16 марта, пройдет отпевание спортсмена. Его начнут в 11:00 в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве. Похоронят Жердева в тот же день на Николо-Архангельском кладбище.

Спортсмены Фильмы
14 марта 2024, 22:24
Умерла оперная певица Ламара Чкония
РИА «Новости»
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Оперная певица и народная артистка СССР Ламара Чкония умерла в 93 года. Об этом в Facebook* сообщила ее дочь Этери.

«У меня и Нато больше нет мамы. Сегодня, 14 марта, скончалась Ламара Чкония», - написала она.

Похороны Чкония пройдут 16 марта в Грузии. Прощание с певицей организуют в Тбилисском театре оперы и балета.

Чкония родилась в Батуми 27 декабря 1930 года. В 1956 году она окончила Тбилисскую государственную консерваторию. Артистка выступала на сцене Тбилисского театра оперы и балета и Киевского оперного театра.

С 1976 по 1991 годы Чкония преподавала в Тбилисской консерватории. Звание народной артистки СССР она получила в 1976 году.

Грузинскую певицу также наградили орденом «Знак Почета», президентским орденом «Сияние» и орденом царицы Тамары.

*Соцсеть Facebook - принадлежит запрещенной в России организации Meta, признанной экстремистской.

Грузия СССР

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