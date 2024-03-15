Бросился помогать. Актер Башаров остановил спектакль из-за самочувствия зрителя

По данным издания, во время первого акта стало плохо человеку, который сидел в бельэтаже. Соседи мужчины пытались ему помочь.

«Марат как раз играл на сцене, когда поднялся гул, Артист крикнул: „Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача“. И побежал по лестнице наверх. В то же время туда поднялась женщина, которая представилась врачом», - рассказала одна из зрительниц.

По словам зрителей, спектакль остановили приблизительно за 15 минут до антракта. Во время перерыва мужчину привели в себя. За ним приехали родственники и забрали домой. После вынужденного перерыва актеры продолжили играть с того места, на котором остановились.

Одна из организаторов гастролей труппы Валерия Авилова рассказала, что после случившегося ростовский зал «просто влюбился в артиста».

Ранее художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал, что уволил Башарова из-за его непрофессионального поведения и запоев. По его словам, актер поставил под угрозу важные гастроли всего коллектива.